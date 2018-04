Hrvatsku u svijetu poznaju i po krumpirićima

Bili mi pozvani da budemo ambasadori Hrvatske u svijetu ili ne, mi to svakako jesmo. Gdje god se pojavimo, promoviramo Hrvatsku. Kada sam počela odlaziti na koncerte po svijetu, Hrvatsku su vezali uz ime Davora Šukera, dakle uz sport. Hrvatska je mala zemlja, ali danas prepoznatljiva i po turizmu, po gradovima poput Dubrovnika, Zadra, Zagreba... Svi oni koji su uspješni u svome poslu, bilo to u sportu, poduzetništvu ili kulturi, čijem svijetu pripradam ja, svi smo mi ambasadori Hrvatske – poručila je Martina Filjak, trenutačno najnagrađivanija hrvatska pijanistica, s 4. međunarodne konferencije “Branding Hrvatske” održane u Ozlju.

Nakon Pule, i dva puta Zagreba, Ozalj je bio domaćin trodnevnoj konferenciji na kojoj su predavanja održali Hrvati koji su u svijetu poznati po svom uspjehu, pa su samim time i hrvatski brend; poput izumitelja Davora Pavune, poduzetnika Tomislava Antunovića, Andrije Čolaka ili Miroslava Vrankića, Anje Bauer Minkara, Ashley Colburn, Gorana Bandova...

– Sami moramo mijenjati percepciju o svojoj zemlji jer jedino je tako možemo promovirati. U tome moramo imati više samopouzdanja, samopoštovanja i pozitive. Moramo imati jasne pozitivne poruke – smatra Anja Bauer Minkara, direktorica Fabular Branding Agency.

Petar Ćurić, organizator konferencije, kazao je da “Branding Hrvatske” ima tri cilja i da se sva tri ostvaruju.

– Nekada se o brendiranju Hrvatske govorilo i pisalo nekoliko puta godišnje, danas nekoliko puta mjesečno. Želja nam je bila, a to nam je i uspjelo, da povežemo ljude s idejama, bili oni u Hrvatskoj ili vani, kako bi ih osnažili. Konferencija “Branding Hrvatske” nema veze s politikom, ona je iznad politike jer nam je cilj stvaranje pozitivne slike o našoj zemlji u Hrvatskoj i u svijetu. Govorimo o domoljublju, izbjegavamo frazu da “ništa ne valja” jer to nije istina. Smatramo važnim imati Ured za javnu diplomaciju pri Vladi RH koji će reagirati na loše i negativne rečenice u stranim medijima o Hrvatskoj, odnosno koji će plasirati dobre i pozitivne priče i vijesti kako bismo unaprijed spriječili negativne i netočne vijesti – dodao je Ćurić. Jedna od svjetski pozitivnih poduzetničkih priča je i ona Riječanina Andrije Čolaka, suvlasnika najuspješnije hrvatske franšize u svijetu Surf ‘n’ fries. Fast food, odnosno krumpiriće u posebnoj ambalaži na kojoj je istaknuto i ime zemlje porijekla, Hrvatske, prodaju preko franšize u 70 objekata u 20 zemalja; od Europe do Vijetnama, Irana, JAR-a..., a najviše u SAD-u. U svijetu su poznatiji nego u Hrvatskoj jer, kako je u Ozlju rekao Andrija Čolak, kupovna je moć Hrvata takva da si ne mogu priuštiti pomfrit po ekonomskoj cijeni, pa ga prodaju samo u turističkoj sezoni.