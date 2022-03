Banke u srpnju čeka klimatski stres test – prve su na udaru

Europski zeleni plan donosi nam set regulative koji kod nas sad dolazi i nije opcija, nego zakon. Prve će na udaru biti banke, one će ECB-u već do kraja lipnja morati dostaviti zatražene podatke, a u srpnju objaviti klimatski stres test. Banke će morati prikazivati zeleni portfelj u kreditima i obveznicama, „green asset ratio“, a cilj je da one pomognu korporacijama da postanu zelene. U drugom koraku korporacije će trebati prijaviti koliko je njihova proizvodnja zelena; one će ispunjavati upitnike o utjecaju na klimu te koliko im dobavljači imaju zelen, odnosno smeđ portfelj.

U trećem koraku trebat će se pokazivati koliko proizvod ima utjecaja na klimu s obzirom na kupca – najavio je Constantin Cesnovar, financijaš iz Deloittea u svom predavanju o korporativnim zahtjevima za ublažavanje klimatskih promjena na konferenciji koju su pod nazivom „Winning in a disruptive world“ održali Deloitte i Hrvatska udruga poslodavaca. Na konferenciji su se razmatrala ključna strateška pitanja važna za članove uprava i financijske direktore.

Cesnovar je upozorio na intenzitet promjena koje dolaze jer se odnose na oko 50.000 korporacija u EU, više od 70 posto korporativnog svijeta: na sve one koji imaju više od 250 djelatnika, 40 milijuna eura prometa i bilančnu svotu veću od 20 milijuna eura.

- Utjecaj na klimu ulazi u revizorsko izvješće, ono će uključivati elektronski kod koji će pokazivati koliko je kompanija zelena. Korporacije će morati biti spremne prikazivati koliki je utjecaj na klimu njihovog portfelja. Direktiva nema samo utjecaje na kompanije u EU. Ako imamo dobavljače u BiH i oni će morati mjeriti i iskazivati u izvješćima utjecaj na klimu jer će banke to tražiti. U sljedećih šest mjeseci bit će puno jasniji okvir što će korporacije trebati napraviti, a morat će razgovarati s bankama i revizorima da im u tome pomognu. Direktiva će se implementirati u 2024. s podacima iz 2023. – pojašnjava Cesnovar.

Ističe da nakon stres testa neće biti kazni za banke, nego slijede razgovori o rizicima po sektorima i potrebi povećanja zelenog kapitala u njima. Cilj Europskog zelenog plana je korištenje bar 40 posto obnovljivih izvora i smanjenje emisije CO2 za 55 posto do 2030. te neutralna emisija CO2 do 2050.

- Hrvatska je u korištenju obnovljivih izvora jedan do dva koraka iza. Zemljama je na raspolaganju 2000 milijardi eura da to uspiju, a glavni su korisnici upravo korporacije – podsjeća financijaš.