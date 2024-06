Najbolja hrvatska vina imaju Trs, Sladić, Korak, Galić, Dobravac i Krauthaker

Najbolje je hrvatsko crveno vino Cabernet Franc iločke vinarije TRS, a najbolje bijelo maraština Ante Sladića iz Plastova pokraj Skradina. Odluka je to 26 poznavatelja hrvatske vinske scene, sommelierki i sommeliera. Ovi su znalci u izboru koji je organizirao portal Vinski klub bili svojevrsnim izbornici jer im je dano da odaberu svoje favorite po kategorijama. Skupilo se tu nekoliko stotina etiketa od kojih je onda nastao izbor 100 najboljih vina, odnosno najboljih među najboljima. Ova gotovo revolucionarna ideja djelo je Tome Jakopovića i Ive Kozarčanina, osnivača portala Vinski klub, te njihova partnera u tom projektu Marka Malovića.

– Namjera je bila dobiti presjek najboljega što u ovom trenutku postoji na hrvatskoj vinskoj sceni, ali ne kako bi se pokazalo tko je najbolji, nego da bi se još jednom dokazalo koliko je naša scena kvalitetna, kazao jePuno je među nagrađenim vinima hrvatskih autohtonih sorti, i to iz svih hrvatskih vinskih podregija.– Ovo je prvi ovakav odabir, planiramo da će se ponavljati svake godine. I birat ćemo po principu dostupnoga u tom trenutku. Dakle, može se dogoditi da isto vino bude u odabiru, pa i nagrađeno godinu za godinom. Jer zaista želimo svake godine odabrati najbolje, kazao jeNakon prijedloga ocjenjivača lista je brojila 300 vina, svedena je prema broju nominacija na 114, a onda je slijepim ocjenjivanjem odabrano 100 najboljih vina. Osim pobjednika Zlatka Bošnjaka i Ante Sladića u kategorijama crvenog i bijelog vina, proglašeni su i najbolji pjenušac, a to je Korak Blanc de Blanc s Plešivice. Najbolje ružičasto vino je kutjevački Galić Rosé, najbolje jantarno, među desertnima Zelenac Izborna berba prosušenih bobica vinarije Krauthaker iz Kutjeva. Drugi najbolji pjenušac tako je plešivički Šember Baba Draga, a treći međimurski Štampar Urban White. Među ružičastima su na pobjedničkom postolju i Cuvée Rose vinarije Antunović iz Dalja te Kutjevo Rosé Premium, a među bijelima Venje bijelo Ivana Enjingija iz Kutjeva i Rajnski rizling Primus zagorske vinarije Bolfan Vinski Vrh.

Drugo najbolje jantarno vino je Amfora Neuburger Coletti s Plešivice, a treće Galić Macerator. Priznanja za drugo i treće najbolje crveno vino zaslužili su Cuvée zagrebačke vinarije Jakob čiji su vinogradi u Brodskom Stupniku te Petit Verdot istarskog vinskog čarobnjaka Morena Degrassija. Drugo najbolje desertno vino je Graševina Ledeno vino Kutjevo, a treće Malvazija San Salvatore vinarije Benvenuti iz Kaldira pokraj Motovuna. Najbolja su vina birali i čitatelji Vinskoga kluba. Prema tom Glasu naroda najbolji je pjenušac 1288 vinarije Pavlomir iz Novog Vinodolskog, prvi rosé Trojišćina vinarije Šipun iz Vrbnika na Krku, a bijelo vino Erdoro Classy Sauvignon blanc plešivičke Mladine. Među jantarnim je vinima najviše glasova osvojio Neuburger Amfora Coletti, među crvenima Enjingijevo Venje crno, a među desertnima Traminac Izborna berba prosušenih bobica Iločkih podruma.

Pobjednici su proglašeni na Festivalu najboljih vina u zagrebačkom hotelu Sheraton koji je doista ponudio puno više od pukog kušanja najboljih vina. Riječ je bila o iznimnom događaju i nije ¸bilo toliko važno tko je dobio koju nagradu, već je bilo važnije razmijeniti još poneku rečenicu s vinarima koji su tamo došli, a svaki je posjetitelj imao svojega favorita. Anti Sladiću i sami bismo dali nagradu, doduše za debit, no i sam je bio zaista presretan.

– Jasno da sam zadovoljan, nisam to očekivao, ali lijepo je dobiti nagradu za bijelo vino u konkurenciji puno većih i poznatijih imena od mene, kazao je Sladić koji će već sljedeće godine s maraštinom 2023. imati ponovo favorita. Odmah do njega bila je vinarija Trs gdje je bilo također veselo.

– Pokazali smo još jednom kakva Ilok ima vina, a uz to smo sudjelovali na ovakvom događaju – kazao nam je Zlatko Bošnjak. S njim smo se odmah i složili jer je Festival najboljih vina bio doista uzorno organiziran s obzirom na to da se događao prvi put. Pokazalo se da u Zagrebu ima prostora za još jedan ambiciozniji vinski festival u istoj godini, uz kultni Vinocom. Riječ je o proizvodu koji će opravdati i veću ambiciju pa zaslužuje prepoznavanje od grada i države.