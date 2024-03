Uskrsna košarica ove godine skuplja je nego lani, a najviše je poskupila šunka

Kako je vrijeme uskrsnih blagdana i razdoblje prve značajnije turističke potrošnje, a hrana i piće čine najveći dio izdataka, potpuno je jasno da će potrošnja za Uskrs bilježiti značajan rast, tvrdi stručnjakinja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić. Kaže kako je potrošnja u Hrvatskoj i dalje poluga rasta. I dalje su osigurani uvjeti za njezin rast što je povezano s velikim rastom plaća u javnom sektoru, isplatom uskrsnica, također i dodatkom koji je odobren za umirovljenike. Izgledno je stoga da će potrošnja u uskrsno vrijeme rasti iznad nivoa inflacije koja je u veljači iznosila 4,1 posto, dok je rast cijena hrane i bezalkoholnih pića još uvijek visokih 5,7 posto, a restorana i hotela više od 10 posto.

Prema podacima Porezne uprave, lanjskih je uskrsnih blagdana, samo u razdoblju od Velikog petka do Uskrsnog ponedjeljka u djelatnosti trgovine na malo (G-47), potrošeno 201,1 milijun eura, što je 22,4 milijuna eura ili nekadašnjih 169 milijuna kuna, odnosno oko 12,5 posto više nego godinu ranije. Kako će se u to uklopiti nove, još više cijene proizvoda, pokazat će statistika nakon blagdana, no prvi izračuni s kojima je ovih dana izašao HSU pokazuju kako je ovoga ožujka u odnosu na isti mjesec lani šunka u prosjeku skuplja 48 posto, povrće oko 15 posto, pojedine vrste voća i do 20 posto, riba 25 posto, pogača ili sirnica 25 posto. Ipak, ako već planiramo trošiti neka to budu hrvatski proizvodi.

Tijekom godine suhomesnatih proizvoda, plećke, šunke, vratine, Hrvati, naime, u prosjeku pojedu između 5 i 6 tisuća tona, dok je potrošnja u uskrsnom tjednu i četiri puta veća od prosjeka, oko 2000 tona. Nakon uskrsne šunke, drugi “must have” hrvatski proizvod - kad je riječ o uskrsnoj potrošnji – su jaja kojih u uskrsnom mjesecu obično pojedemo, skuhamo ili ispečemo u kolačima, pisanicama... i 40 do 50 milijuna više od uobičajene mjesečne brojke. Kao i šunkama, cijena ovih dana raste i janjetini, koje nemamo dovoljno i uglavnom je iz uvoza. Istraživanja i ove godine govore kako će na uskrsnoj košarici štedjeti 50-60 posto građana, no i za kakav dodatni komad mesa za pečenku, salatu, mladi luk, hren, rotkvice... uvijek će se naći pokoji dodatni euro u novčaniku.

