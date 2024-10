U ovu zemlju putuje mnogo Hrvata, a od prosinca stiže udar za vozače

Svi vozači, pa tako i oni iz Hrvatske koji putuju osobnim automobilom u Austriju moraju računati u nadolazećoj 2025. godini s višom cijenom godišnje vinjete za vožnju austrijskim autocestama, objavio je ASFINAG, austrijska tvrtka za financiranje autocesta i brzih cesta. Mediji u petak pišu kako “s Novom godinom stiže i nova cestarina”. U Austriji se, od 1. prosinca ove godine, otkada se nova godišnja vinjeta za 2025. godinu može kupiti, cijena povisuje, i iznosit će 103,80 eura umjesto dosadašnjih 96,40 eura.

ASFINAG ističe kako će “sukladno zakonskim odredbama cijene vinjeta ove godine biti ponovno usklađene s harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), te će stoga za 2025. godinu biti povećane za 7,7 posto”. Uz napomenu, kako prošle godine nije bilo povišenja cijena. Kako je ASFINAG objavio, vinjeta će se moći kupiti na 6.000 prodajnih mjesta, partnera ASFINAG-a, kako u Austriji, tako i u inozemstvu.

Dakle, nova cijena godišnje vinjete za 2025. godinu za automobil do 3,5 tona nosivosti iznosit će 103,80 eura i vrijedit će 14 mjeseci. To znači od 1. prosinca 2024. do 31. siječnja 2026. godine. Izvršna direktorica ASFINAG-a, Claudia Eder rekla je za austrijske medije kako će nova samoljepiva vinjeta za 2025. godinu biti morsko-zelene boje. Za razliku od ovogodišnje, sunčano žuto obojene, koja vrijedi samo do 31. siječnja iduće godine. Eder je naglasila kako je odabir boje važan jer omogućuje bolje i optimalnije kontroliranje upotrebe samoljepive vinjete u prometu. Za sve one kojima se ne da lijepiti vinjeta na vjetrobransko staklo, mogu kod ASFINAG-a kupiti digitalnu vinjetu.