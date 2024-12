Posjetite Dolac i probajte štrukle koje su cijele godine pravi zagrebački hit

Na maloj terasi zagrebačke Tržnice Dolac naići ćete na kućicu ovogodišnjeg hit mjesta metropole. Štrukli To Go u vrlo su kratko vrijeme privukli veliku publiku i pokazali – domaće je još in! Snježana Capan otvorila je lokal na Ilici kod Trga dr. Franje Tuđmana vjerujući kako Zagrebu nedostaje domaćeg štiha. Više Zagrebu nego Zaprešiću u kojem živi.

- Imam osam godina iskustva u jednoj poznatoj zagrebačkoj pekari, tako da sam imala iskustva za pravljenje vlastitih proizvoda. Ispalo je da sam bila u pravu, ljudi još žele domaće. Publika nam je u Ilici raznolika, ima turista, a naravno i domaćih, kaže Snježana.

Na kućici na Dolcu moći ćete Snježanine izvrsne štrukle probati i u samom centru grada. Za one koji se nekako već nisu susreli sa Štrukli to go, riječ je o pravoj zagorskoj, odnosno sada i zagrebačkoj štrukli, sa sirom i zapečenoj u pećnici.

- Tijesto pravim sama od brašna Đakovačkih mlinova dok je sir od poznatih Veronikinih mljekara. Ne koristimo ništa industrijskog, sve pravimo sami od sastojaka koji se nabavljaju od zaista najboljih dobavljača, kaže nam Snježana Capan.

Štrukli To Go stigli su do šest zaposlenih, jer je tolika potražnja. Za ovaj Advent je Snježana odlučila uložiti još malo napora kako bi sa svojim proizvodima upoznala i posjetitelje ovogodišnjeg Adventa. Štrukli su doista odlični, lijepo pečeni, mekanog tijesta s puno sira, pa ne sumnjamo da će ih mnogi koji su ih imali prilike probati od svojih mama ili baka prepoznati doista kao autentično zagrebačko jelo čije porijeklo seže duboko u povijest. U kućici koju ćete lako prepoznati zbog za ovaj Advent posebno napravljene reklame, nećete pronaći samo štrukle. Tu je i zaista fina rolica od cimeta, jako hvaljena u Zagrebu kao i u njegovoj okolici. Ima i zbog čega biti. Jako je ukusna, s cimetom se nije pretjeralo, nije ni preslatka, ali je tijesto puno, jako dobro ispečeno pa se radi o idealnom zalogaju za uz kavu u nekom od okolnih kafića ili kao usputni griz na putu prema poslu ili placu.

- Sve što imamo je tradicijsko, dio naše povijesti, i sve se radi ručno. Jer jedino na taj način možemo pokazati kakvo znanje stoji iza naših proizvoda zbog kojih i imamo toliko posla. Tražimo uvijek koju ruku više jer je potražnja ogromna, kaže nam gospođa Snježana koja je za svoj zanat položila i majstorski ispit. Također, recepti za ono što nudi nisu samo tradicijski.

- Riječ je zapravo o mojem izričaju, neka jela su i prema receptu koji sam sama osmislila. Tako je i sa štruklima koji imaju neki moj osobni dodir, volim misliti da ih možda i zbog toga ljudi tako vole. Nadam se da će potražnja ovdje biti barem tolika kolika je i u Ilici. Nedostatak domaćega na zagrebačkom Adventu uvijek je tema, naš je cilj da to barem malo popravimo, kaže nam Snježana.

Da se razumijemo, sve što se može probati na adventskoj kućici Štrukli To Go tamo se i sprema, nije ranije pripremljeno na originalnoj lokaciji.

- Hoćemo da sve bude svježe i toplo, jedino tako ljudi mogu probati na pravi način moje proizvode. U ovoj našoj ponudi 'za van' odabrali smo raditi klasične zapečene štrukle uz još neke naše kolače koji su inače popularni, poput šapica koji su pravi tradicijski kolačić upravo za ovo doba, kaže gospođa Snježana.

Dodajmo da su uz rolice od cimeta tu i vanjkuši, također jedno povijesno jelo od motanog tijesta sa sirom i vrhnjem. Uz ta jela na kućici Štrukle To Go nude i vino poznatog našeg vinara Šoškića tako da će svaki ljubitelj domaćeg ovdje pronaći sve što treba. I to po vrlo popularnim cijenama. Plitica štrukli gdje dobijete dvije štrukle uvaljane u sir i vrhnje stoje tri eura. Mogu poslužiti kao dobar jutarnji zalogaj, ako s njima uzmete, recimo, neki od slatkiša koji koštaju manje od dva eura pa još i čašu vina, preživjet ćete i do kraja smjene ili zabavne večeri u gradu u kojem caruje ove godine nešto drugačiji Advent, onaj na kojemu ima i domaćih zalogaja. Kod Štrukli To Go možete biti sigurni u kvalitetu ponude, kao i okuse koji će mnoge od vas sasvim sigurno podsjetiti na vremena kada se domovima širio miris svježeg tijesta i sira pomiješan s cimetom i klinčićima u ovo praznično doba.