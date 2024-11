Otvorenje Barbeeriana važan je događaj za pivsku scenu iz cijelog niza razloga

U Zagrebu se na Opatovini otvorio Barbeerian, u prostoru gdje je nekada bio Craft Room. Ova je vijest značajna iz cijelog niza razloga. Navedimo odmah onaj nama najzanimljiviji – metropola je konačno dobila mjesto gdje se može popiti točeno trapističko pivo. S velikog točionika od 12 pipa probali smo plavi Chimay koji je, naravno, i senzacionalniji pravilno istočen u originalnu čašu te na pravoj temperaturi. Veselje je bilo slično onome kao kada smo u nas probali točeni Lindemans. Drugi je razlog logičan i odmah očit, a to je da se otvaranjem Barbeeriana još jednom nastoji oživjeti Opatovinu, gotovo već desetljećima zapostavljenu gradsku ulicu o kojoj se govori jedino prije gradskih izbora. Pokretanje ovog lokala možda je i nova šansa da se opet pokuša ispričati priča o pivskoj ulici, i dalje ondje radi Carpe Diem, Kvazar, stari Tolkien's, a restoran Lanterna doista je respektabilan, pored nje je živahni vinski bar diWine. Još koji funkcionalan lokal, nadamo se pivski, učinio bi Opatovinu ulicom kakve pivske gastronomije.

Foto: Darjan Grilec

I onda je tu sam prostor. Prije deset godina, sigurno pamti svatko iole zainteresiran za domaću pivsku scenu, ondje je funkcionirao Craft Room, pivnica koja je bila ishodištem domaće 'craft revolucije'. Upravo se ovdje predstavljalo niz prvih a onda i novih piva domaćih pivara, ako ste željeli probati bilo što od hrvatskog crafta, došli ste ovdje. Zaista, uz Magic Beer Room na Remetincu, Craft Room bilo je mjesto gdje su se stvari događale kada se o novovalnom pivarstvu radi. No, stvari se koji puta ne poklope do kraja, pa je Craft Beer promijenio vlasnike, očito ne osobito uspješno, a onda ga preuzimaju osobe također bitne za domaću pivsku scenu. Zvonimir Pelko vlasnik je MAS Plenuma, onda a i sada, najvećeg neovisnog distributera specijalnih i craft piva, većinom iz uvoza. On će u Barbeerianu voditi računa o pivskoj ponudi a u projekt je ušao s još jednim vrlo poznatim licem a to je Goran Vrabec, pokretač i vlasnik poznatog brenda Volim ljuto s kojim je uveo ljutinu kao gastronomski čimbenik u nas. Ali, on je u svoje dućane, sada je to veliki prostor na Trešnjevci, uveo i craft piva. Tako je u Spicy Daysu na Trešnjevci godinama egzistirao veliki točionik sa sjajnim izborom piva gdje se često za doista poštenu cijenu moglo popiti vrhunski. Vrabec nije od piva odustao, tamo su i dalje frižideri s jednako dobrim izborom, a njegova je ambicija u tom smislu premještena na Opatovinu, u Barbeerian.

Foto: Darjan Grilec

- Uočili smo da još postoji prostor za jedno ovakvo mjesto, gdje će se moći popit kvalitetno pivo i uz njega nešto pojesti. To je, jasno, standardna ponuda, no čini nam se da su etikete koje mi zastupamo i koje će se ovdje prije svega promovirati, nešto drugačije, poznate široj publici koja će onda imati mjesto gdje će ih moći probati. Mjesto je tražilo dosta posla, nekoliko mjeseci potrošili smo na preuređenje i infrastrukturu. Pogotovo smo ponosi na točionik koji je moderan i s kojeg će teći isključivo i samo najsvežija piva, kaže Pelko koji dobro zna koliko je bitna edukacija osoblja ali da interesa ima i kod publike za kvalitetnu naobrazbu o pivu pa se zato planiraju i edukacije.

Foto: Darjan Grilec

Prostor je vidno preuređen, šankom sada dominira veliki ekran s ponudom piva, točionik, nasuprot su veliki frižideri s doista velikim izborom piva, posvuda su i police s ponudom poznatih umaka Volim ljuto. Na policama iznad točionika, pored ekrana s pivskom kartom, su i vitrine sa žestokim pićima gdje ima renomiranih imena poput Kavalana ili traženog domaćeg Tale of the Dragon's Tale, whiskyja Zmajske pivovare. Svaki ozbiljniji ugostitelj reći će vam kako će lokal posvećen samo pivo teško dugoročno funkcionirati ako ne nudi i adekvatan zalogaj uz piva koja poslužuje. Ubarbeerianu nude hranu koju potpisuje još jedna etiketa povezana a to je Barbecue Hot Yard. Taj brend s Vrabecom radi Davor Šušković dok je za lokal na Opatovini meni osmislio Filip Žugaj koji je i glavni chef.

Foto: Darjan Grilec

- Ono što još želimo ponuditi u kratko vrijeme jesu i hladni zalogaji, no sasvim sigurno ne bismo željeli da to bude standardna ponuda u nas, a to je plata pršuta i sira. Ne, željeli bismo nešto originalno, slično zalogajima koje nude u Americi, takvim stilom vodili smo se i kod toplih koje nudimo sada, a shvatili damo kroz Barbecue Hot Yard da to ovdje jako dobro prolazi. Njima bismo željeli dodati brisket koji je u SAD vrlo popularan, no za takvo jelo treba pronaći dobrog dobavljača koji će garantirati kvalitetu i dostupnost, rekao nam je Vrabec.

Foto: Darjan Grilec

Njega, dakle, znamo ponajprije po Volim ljuto no ne treba se nikako bojati jer zalogaji u Beerbarianu jesu pikantni ali vrlo odmjereni tako da su doista za svakoga. Probali smo pohana krilca s umakom koji dolazi iz Volim ljuto, dobro su napravljena, pravilno pržena pa se lako jedu. Vjerujemo kako će pikantna kobasica s krumpirom i senfom biti možda i najpopularnije. Porcija nudi dovoljno za dvoje koji će taj zalogaj dijeliti između piva. Tu su i quesadille i tacosi pa bismo rekli kako se kod ove grupe jela radi o svojevrsnom pivskom tapasu. Ono što posebno veseli jesu burgeri koji su doista dobri, zaista jesu drugačiji od većine onoga što se sada nudi u Zagrebu, a to nije lako biti obzirom na ogromnu ponudu. Kao što je tu i sendvič od carskog mesa koji bi domaćoj publici mogao biti prihvatljiviji izbor od Philly Cheese Steaka. Desert obavezno probajte, nešto je neočekivano za mjesto koje prije svega nudi pivo.

Foto: Darjan Grilec

Ipak, piva su ovdje glavni proizvod, a Pelko, koji je i pivski sommelier škole Doemens, posložio je za ove prve dane kombinaciju velikih europskih etiketa poput Deliriuma, Schneidera, Schlenkerle, pa onda lagerskog češkog favorita Bernard, domaća session IPA Siesta Session Varionice, ali i pale ale posebno u Zmajskoj pivovari napravljen za Barbeerian. Riječ je o doista izvrsnom pivu koje će vjerojatno biti glavni 'moneymaker' lokala, za ambicioznije tu je Maskeronov Goblet Demon. Nama je posebno pozornost privukao Alter Ego sjajnog slovenskog Reseta. U frižiderima smo opazili, recimo, Rodenbachov Alexander ili SIerra Nevadinu Topero IPA-u u limenci. Ali ne osjećajte se isključenima iz priče ako niste osobiti pivopija jer se s točionika nudi i cider češke pivovare Lobkowicz a iz frižidera zaista odlična njemačka Fritz-Kola. Ovakvih lokala nikada dosta u Zagrebu, a ovaj ima i sasvim posebnu povijest na lokaciji koju će mnogi sada doživjeti na jedan nov način.