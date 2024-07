U prvom polugodištu i dalje dominiraju Škoda i benzinci, ali netko je u Hrvatskoj kupio i ove rijetke zvijerke

Hrvatsko tržište novih osobnih automobila u prvih šest mjeseci ove godine progutalo je 38.794 nova vozila, kazuju podaci Promocije plus. Za 14,78 posto je to više nego u istom razdoblju 2023., kad je prodano 33.799 automobila, odnosno 4995 manje nego ove godine. Samo u lipnju novoregistriranih je 8225, za 1010 auta više nego lanjskog lipnja, ali ipak manje nego u ovogodišnjem svibnju. Znak je to da su sva vozila kojima su se popunjavale rent-a-car flote ipak registrirana prije početka lipnja. Pogledamo li što se kupovalo u lipnju, opet je najbolje tržila Škoda. Najviše je primjeraka prodala u lipnju (njih 1237, što je i Škodin ovogodišnji rekord), ali i ukupno od početka ove godine. Od početka siječnja do kraja lipnja na hrvatske su ceste stigle 5444 novoregistrirane Škode. Drugo mjesto i dalje suvereno drži Volkswagen, marka u čojoj je grupaciji i prvoplasirana Škoda. Njemački VW u lipnju je prodao 1014 automobila, ukupno od početka godine njih 4325. Škoda tako drži 14,03 posto našeg tržišta, a Volkswagen 11,15 posto. Na trećem je mjestu francuski Renault sa 7,93-postotnim tržišnim udjelom, kojega ima zahvaljujući ove godine ukupno novoregistriranih 3076 automobila. Samo u lipnju na naše je ceste pristiglo 574 novih Renaulta.

Lipanj je bio bolji za Opel, koji je u tom mjesecu upisao 846 pridošlica, ali ih je od početka godine nakupio 2789 – dovoljno za 7,19 posto tržišnog udjela. Hrvatskih top pet po markama zatvara Toyota čija je lipanjska brojka 535. U prvih šest mjeseci ove godine Toyota je u Hrvatskoj ukupno prodala 2498 novih automobila. Iza ove petorke redom su se pozicionirali Suzuki, Dacia, Hyundai, Kia i Audi. Audi je time jedina premium marka u hrvatskih top 10. Od početka godine prodao je 1436 automobila. BMW je odmah poziciju iza njega s 1307 vozila novoregistriranih u prvom polugodištu. Mercedes je, pak, tek na 17. mjestu s ukupno 779 automobila novoregistriranih ove godine. Zanimljivo, u lipnju su u Hrvatskoj novoregistrirani po jedan Aston Martin, Bentley, Ferrari i Rolls-Royce.

Koje smo automobile konkretno kupovali, koje modele? U biti, one povoljnije, a od automobila koji nisu među najpovoljnijima većinom se radi o onima koji pružaju dobar omjer uloženog i dobivenog. Najtraženija je i dalje Škoda Octavia, koje je u lipnju pristiglo 704 (kad su nam počeli dolaziti i prvi primjerci redizajnirane Octavije), a u prvom polugodištu ukupno 3027 primjeraka. Na drugom je mjestu Opel Corsa kod koje je značajna razlika vidljiva između lipnja sa 600 novoregistriranih Corsi te ostalih mjeseci tijekom kojih je broj primjeraka varirao između deset i 395. U prvih šest mjeseci ukupno je novoregistrirano 1589 Corsi. Top 3 zatvara Renault Clio za kojim je ove godine posegnulo 1495 vozača. Dalje po polugodišnjim rezultatima slijede Volkswagen T-Cross, Suzuki Vitara, Dacia Duster, Toyota Yaris Cross, Renault Captur, Suzuki SX4 i Volkswagen Taigo. Premium modela nema ne samo u prvih deset, nego ni u prvih 20. Pogledamo li motorizaciju, benzinci su nadmoćni s 49,9-postotnim udjelom. Dizelaši su pali na 18,7 posto, hibridi su ih uvelike nadmašili s 27,3-postotnim udjelom. Novoregistriranih električnih automobila ove je godine 2,2 posto. Pomogli su im poticaji, pa su uspjeli nadmašiti vozila s plinskom instalacijom, kojih je 1,9 posto.