Od 1,49 pa do čak 42 eura! Koliko dati za najlonke i koje kupiti? Isprobali smo sedam različitih, evo dojmova

Koliko bi najlonke trebale trajati i koliko je novca optimalno dati za te čarape s gaćicama? Koje odabrati? Osnovna su to pitanja koja se nameću kod kupnje ovog, u hladnijem dijelu godine jednog od osnovnih odjevnih predmeta za većinu dama, koji je u žensku garderobu uselio još 1939. godine. Odgovori na ta pitanja uvelike variraju, a ovise o tome želite li deblje ili tanje najlonke, s više ili manje DEN-a, sjajne ili mat, s dijelovima koji će malo stisnuti gdje bi trebalo te tako i oblikovati tijelo ili vam je fokus ipak na onim najobičnijima... Kako bismo barem generalno odgovorili na ova pitanja, isprobali smo sedam različitih čarapa s gaćicama, nasumično odabranih u domaćim trgovinama. Budući da su vanjske temperature na silaznoj putanji, nismo gledali tanje od 20 DEN-a. Najjeftinije koje smo našli najlonke su iz Kik trgovine, a tamo smo se najduže i zadržali u nastojanju da nađemo pravu veličinu i nijansu – dijelom su u košari, dijelom na podu u kutiji, pomiješanih veličina i boja. Nismo našli nijansu boje kože, u veličini M – koju inače koristimo – kupili smo Ergee Trend najlonke od 30 i 40 DEN-a, ove tanje i s dijelovima koji oblikuju struk i bokove.

Najniža cijena odnosi se na ove deblje – 1,49 eura – no to je stoga što ove druge imaju funkciju oblikovanja. Ipak, kad smo otvorili kutiju i na noge navukli te najlonke, shvatili smo dvije stvari. Prvo, cijena je ovdje bitno mjerilo. Drugo, ako oznaka DEN-a sugerira da su najlonke konkretnije, to ne mora značiti da one zaista i jesu deblje. Jer u ovom slučaju – nisu. Pod rukom su meke, ali ni približno kao one kasnije isprobane, skuplje. Debljinom i čvrstoćom ne odaju dojam 40 DEN-a. Ni približno! Boja im je pretamna, bila bi pretamna i usred ljeta, kad smo preplanuli. Možda su nekada u tim košarama i imali prirodniju boju, ali mi takvu nismo našli. Na nogama nisu neprimjetne – ne samo zbog boje, vidi se i tkanje. Navlače se lako, korektno su rastezljive. Veličinom su u redu, ne 'plešu' oko nogu, ali struk doseže previsoko, skroz do rebara. Spustim li ih gdje je struku mjesto, na trbuhu su nagužvane. Da sažmemo dojmove: pristojan su izbor za ispod hlača ili tajica, ali nikako za odjevnu kombinaciju u kojoj se vide noge, prvenstveno zbog loše boje.

Iz iste su trgovine i Ergee Trend najlonke od 30 DEN-a, s pojačanjima za oblikovanje trbuha i bokova, koje smo platili 3,99 eura. Njih smo odabrali u crnoj boji jer također nije bilo prirodnije boje kože. S iskustvom od jeftinijih čarapa iste marke, ovima smo pristupili s predrasudama. Neopravdano, pokazalo se. Sasvim su ok. Osjećaj pod rukom ipak je nježniji (i dalje ne tako nježan kao kod preostalih isprobanih najlonki), crnoj boji nema se što prigovoriti, jako se dobro rastežu pa ih je lako navući. Za nijansu teže išlo je na dijelovima koji oblikuju, no samo za prvog oblačenja. Kasnije je išlo lako. Također, pogledom u ogledalo bili smo zadovoljni – na trbuhu i bokovima zaista jesu odgrabile otprilike centimetar. Dovoljno za sreću... Izgledaju korektno. Ove bismo najlonke mogli uklopiti i u kombinaciju u kojoj se vide noge. I bio bi to početak jednog dobrog suživota da već prvo nošenje nije rezultiralo jednom izvučenom niti. Nije strašno, nisu se razderale, no na prstima se za rukom povukla ta nit. Na drugim se isprobanim najlonkama to nije dogodilo pa zaključujemo da s ovima ipak moramo biti pažljivije. Valja kazati da je ista osoba sprobavala isve najlonke, dakle dugim su noktima jednako bile podvrgnute sve isprobane čarape, jednako ih se snažno rastezalo

.

Pažnju nam je potom privukla Calzedonia. Ulazak u njihovu trgovinu najbolje nam je iskustvo iz ovog testiranja najlonki. Naime, svih sedam najlonki kupili smo u fizičkim trgovinama. U svima su nas prodavačice uočile jer smo prebirali, birali, nećkali se, uspoređivali cijene. Ipak, samo nam je u Calzedoniji prodavačica prišla, sekundu od izgovorenog zahtjeva spremno pružila dvije podnijanse (!!) iste 'nude' nijanse Control Top najlonki od 30 DEN-a. Da, to su one koje i oblikuju trbuh i stražnjicu, da ne oblikuju ovdje bismo ih platili 5,30 eura (zanimljivo, ista je cijena za 20 i 40 DEN-a). Ovako stoje 7,95 eura.

- Ove će biti dobre – pokazujemo na jedne i nismo se ni snašli, a prodavačica ih je već otvorila i navukla preko šake, da bolje vidimo nijansu i tkanje. Otvorila je i druge, da usporedimo. Sve to, zajedno s plaćanjem, obavili smo brže nego kupnju u ostalim trgovinama gdje nije bilo ni govora o mogućnosti da otvorimo i pogledamo najlonke. Osjećali smo se poput kupca kojeg trgovac uvažava, za kojeg želi da iz trgovine ode zadovoljan i ponovno se u istu trgovinu vrati. Opet – tako malo je potrebno za sreću. U istom smo modu ostali i kad smo kod kuće isprobali te najlonke. Osvojile su nas na prvi opip, nježne, meke, svilenkaste, a sviđa nam se i što imaju obris pete, jedine od ovom prilikom isprobanih najlonki. Ne moramo nagađati gdje je prednja, a gdje stražnja strana. Navlačenje je išlo lagano sve do čvršćeg dijela za oblikovanje. S tim smo se dijelom mučili. Išlo je u konačnici - pa moraju ići M najlonke na osobu 160 cm visoku i 57 kg tešku, tim više što bih po mjerama istaknutim na pakiranju morala stati i u S veličinu - ali bilo je dovoljno teško da odlučim idući put kupiti iste takve najlonke bez funkcije oblikovanja. Nije takav problem pomučiti se jednom, kod kuće, no izlazite li na više sati, na čitav dan, tu proceduru valja ponavljati kod svakog odlaska na toalet... Toliko mi ipak ne smeta ovaj moj centimetar viška. Mada, ove su čarape stisnule i za dobra dva centimetra... Razumljivo, takav čvršći stisak najlonki (u nošenju on se ne osjeti) jamči da će one veći broj nošenja odrađivati i posao oblikovanja. Na nogama Calzedonia izgleda odlično, štoviše savršeno – kao da nemam čarape, ali i kao da nema onih sitnih nesavršenosti koje imaju svake noge.

S funkcijom oblikovanja su i Move Up Body Forming najlonke od 30 DEN-a koje smo po cijeni od 9,54 eura kupili u Mulleru. Skupo za najlonke? Činilo se tako, dok pogled nije pao na Falke najlonke od 42 eura... Taj iznos nerado izdvojim i za tajice, pa se u našoj košarici ipak nisu našle. Najskuplje u ovom testiranju stoga su najlonke s cijenom malo ispod 10 eura. Razočarani smo što tako skupe najlonke nemaju posebno oblikovan dio za petu, već su ravno krojene, poput onih povoljnijih. No dobro, peta je već za prvog nošenja sama označila gdje joj je mjesto, a to je i jedini trag koji su na njima ostavila dva nošenja. I ove su čarape pod rukom jako meke, na dodir jako nježne. Pod rukom se najbolje osjeti razlika između skupljih i jeftinijih najlonki, iako je financijski najmjerljivija razlika u tome što su skuplje u većini slučajeva izdržljivije, trajnije. No, nije sve mjerljivo samo u novcu. Ovdje je jako bitan element upravo taj osjećaj posebnosti, finoće. Ove fine najlonke lagano se navlače, u onom dijelu koji ima zadatak oblikovanja puno se lakše navlače nego Calzedonijine. Pritom tek za nijansu slabije ukrote taj neumoljivi višak na bokovima. Ni one se na nogama ne primjećuju, kao da ih nema, ali kao da nema ni sitnih nedostataka na nogama. Veličinom u potpunosti odgovaraju deklaraciji.

Iz iste trgovine, iste Move Up marke, najlonke su od 20 DEN-a, bez funkcije oblikovanja. Navodi se da su svilenkastog sjaja, potpuno bez pojačanja, a cijena im je 4,05 eura. Njih dakle karakterizira upravo to što nemaju pojačanja koja bi se mogla oslikavati preko finije odjeće. No, pojačanja imaju na prstima pa se ne bi dobro uklopile uz otvorene cipele. Lako ih je navući, srednje su rastezljive. Veličinom odgovaraju deklaraciji. Svilenkasti sjaj vidljiv je, no vidljive su one na nogama i bez tog sjaja jer su za nijansu prežute, u odnosu na prirodnu nijansu kože. Korektne najlonke, ali ništa više od toga.

Od prethodnih su tek za nijansu skuplje Jadran Daily Classic najlonke, također od 20 DEN-a, koje koštaju 4,19 eura. Kod njih je boja kože dobro pogođena, mekane su, srednje rastezljive te se lako navlače. Peta nije posebno označena, tek je na prstima gušće tkanje, što je plus za trajnost, ali minus jer se to vidi kad nosite otvorene cipele. Inače se ni ove najlonke na nogama ne primjete. Guma je u struku čvrsta i udobna, debela. Najlonke su također nakon dva nošenja bile kao nove, bez 'ozljeda'. Veličina nije najbolje iskazana. Po deklaraciji, trebam S, no u praksi su mi taman odgovarale one veličine M.

Posljednje isprobane su Tezenis čarape s gaćicama od 20 DEN-a, boje kože, u mat izvedbi, bez fukcije oblikovanja. Obične, svakodnevne. U pakiranju stižu dvoje, za 5,30 eura, što daje cijenu od 2,65 eura po komadu i upravo je to cijena koju smatramo primjerenom svakodnevnim najlonkama, kad ne težimo nekom posebnom dojmu. Solidno su rastezljive, pojačane u području gaćica, bez pojačanja na prstima, što ih čini prikladnima i za nošenje s otvorenim cipelama. Na nogama se uopće ne primjećuju, boja je savršeno pogođena, tkanje neprimjetno. Dva probna nošenja nisu na njima ostavila traga, nema izvučenih niti. U rangu su s Jadran Daily Classic i Move Up najlonkama, ali od njih su jeftinije. Od dvoje isprobanih niže cijene, pak, Tezenisove su bolje, kao i Jadran i Move Up čarape. Preostale najlonke koje cjenovno gotovo dosežu osam, odnosno deset eura kvalitetom i profinjenim osjećajem najbolje su, a imaju i funkciju oblikovanja. No, smatramo ih preskupima za svakodnevno nošenje pa bismo ih ipak čuvali za neku posebniju prigodu. O onima od 42 eura nema ni govora. Svake od ovom prilikom isprobanih najlonki izdržale su više nošenja i pranje, samo se na jednima lagano izvukla nit. Poderale se nisu niti jedne. Dakle, uz primjerenu pažnju, trajat će mjesecima.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista