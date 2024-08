Na ovogodišnjim Danima piva u Karlovcu 17 međunarodnih piva i dvije domaće craft pivovare

Na Danima piva u Karlovcu toči se, jasno, prije svega Karlovačko pivo, no nastavit će se tradicija koja je počela predstavljanjem američke pivovare Lagunitas lani uz još neka piva pivovara koja se nalaze u sastavu grupe Heineken koja je pokrovitelj i pokretač tog najvećeg u nas pivskog događaja. No, ove će godine broj takvih piva narasti na čak 17 a uz njih će tu biti i piva Pivovare Medvedgrad i pivovare Podrum. Među tim pivima ima i nekih iznenađenja poput lambica Mort Subite koji dolazi iz pivovare Alken-Maes. Ima ih koji znaju da se radi o blendanom pivu spontane fermentacije kojemu se onda može dodati i voće, na Danima piva točit će se kriek. Interesantan će biti Red Stripe, lagersko pivo koje se inače pravi na Jamajci, a u Europi se proizvodi u Nizozemskoj. Iz Slovenije gdje uvijek žalimo da na našem tržištu nije prisutno više piva s njihove izvrsne pivske scene, dolazi Laško Burin, lagersko pivo s manje alkohola ali s dodatkom soli iz Piranskog zaljeva.

Nefiltrirani Union dosta se pije u Sloveniji, na Danima piva bit će tamni nefiltrirani Union uz nekoliko piva koja posjetitelji znaju i od lani, poput Zipfer Marzena, Gosser Hellesa ili Krušovica Černih, dakle tamnih, vjerojatno će biti i onih koji će doći popit Birra Moretti. Domaće craft pivovare vjerojatno ne treba posebno predstavljati. Pogotovo ne Pivovaru Medvedgrad koja je nedavno velikim dvodnevnim festivalom proslavila 30. rođendan, a onda je tu i pivovara Podrum čija će piva sigurno biti među zanimljivijima u Karlovcu, prije svega gvirc, odnosno Frankopansko pivo, i zas je još najosebujnije pivo koje trenutno pravi neka domaća craft pivovara. Širem će se krugu posjetitelja vjerojatno dopasti ideja da se pivo toči iz gradske fontane kako je bilo i na prvim Danima piva 1984. godine, bit će to 30. kolovoza i 3. rujna u 18 sati. Nema se što reći na to da će Dane piva i ove godine obilježiti čak 20 koncerata na glavnoj i Gastro pozornici, a posjetitelji će uživati u nastupima Tonyja Cetinskog, Miach, Vojka V, Kawasaki 3P-a, Baby Lasagne, Prljavog kazališta, Nene Belana i Fiumensa, Željka Bebeka, Alena Vitasovića, Luke Nižetića, Pekija i Baksa, EOT-a, sastava Rimljani Ite Doma, te brojnim DJ setovima. U Gastro kutku očekuju ih koncerti brojnih glazbenih sastava, uključujući Leteći odred, The Giggsons, Strings band, Magnusi, Glazba Ston, Black & White i Rivers band.