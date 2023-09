Lakše je vratiti artikle kupljene online, nego one koje ste probali u trgovini

Priprema za školu

Najbolji ruksaci za srednjoškolce i studente

Iz obilja ponuđenih ruksaka za školu, fakultet i sportske aktivnosti probrali smo one koji se cijenom, praktičnošću, dizajnom i ocjenama korisnika nameću kao najbolji izbor. Gornju granicu stavili smo na 50 eura, no mnogi su već u kategoriji do 35 eura