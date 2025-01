Kreće naplata laganih vrećica u trgovinama, evo kolika im je cijena, hoćete li ih kupovati ili smanjiti potrošnju?

Već se neko vrijeme priča o promjenama i novitetima koje nam donosi početak 2025. godine. Među tim su i 'novi zakoni o plastičnim vrećicama'. Naime, s početkom nove godine uvedena je obveza naplate vrlo laganih plastičnih vrećica, onih u koje pohranjujemo voće i povrće u svakodnevnoj nabavi. S naplatom se kreće već danas, no kako je neradni dan, vrećice ćemo plaćati realno već sutra kada krenemo u trgovinu. Ovaj potez Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poznat je još od svibnja ove godine, a konačna najava stigla je u rujnu.

Kupci su tu vrstu vrećica do sada uzimali zdravo za gotovo, često ih odnoseći doma iz trgovina ne bi li ih koristili u kućanstvu i pakirali hranu u zamrzivače i slično. No, ta ambalaža više neće biti besplatna. Neki trgovački lanci oglasili su se te izvijestili da će cijena takvih vrećica biti jedan cent po komadu. Cijena nije propisana, trgovci o njoj sami odlučuju. No, trgovci su dužni osigurati prostor za vrećice na mjestima gdje se namjenski koriste te jasno istaknuti njihovu cijenu i napomenu “Vrećice koristite štedljivo”.

Da bi se očuvao okoliš i da bi se smanjilo zagađenje plastikom, u Hrvatskoj su od 2022. godine zabranjene lagane plastične vrećice debljine stijenke do 50 mikrona, ali upotreba vrlo laganih vrećica debljine 15 mikrona nije zabranjena iz higijenskih razloga, a to su baš ove koje će se naplaćivati. Zanimljiv je podatak da raspadanje jedne plastične vrećice može trajati i više od stotinu godina pa nije čudno da se radni na smanjenju korištenja istih.

Neki podaci govore da je 2017. godine građanin Europske unije u prosjeku potrošio 198 plastičnih vrećica godišnje, dok je 2019. taj broj smanjen na 93. Zacrtani cilj je da se do kraja 2025. potrošnja smanji na samo 40 plastičnih vrećica po stanovniku. Belgija ima najmanju potrošnju, po podacima iz 2021. po stanovniku ih se tamo godišnje troši samo pet. Najgora je Litva gdje se, po podacima Eurostata, troši najviše laganih plastičnih vrećica po stanovniku – čak 271. Što se Hrvatske tiče, ona ima potrošnju od 107 laganih plastičnih vrećica po stanovniku.