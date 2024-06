Boja je ipak bitna: Teško da biste pogodili koje su boje automobili koji u Hrvatskoj prijeđu najviše kilometara

Da vas pitaju koje su boje automobili koji u prosjeku u Hrvatskoj prijeđu najviše kilometara, sigurno biste odgovorili da su to srebrni ili sivi auti. Jer, takvih je na cestama najviše, pa logika kaže da bi oni trebali prednjačiti i na popisu onih s najvećom kilometražom. I, pogriješili biste, pokazuje istraživanje carVerticala, tvrtke za obradu podataka o automobilima. Istraživanje je provedeno u 15 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, a otkrilo je poveznicu između boje automobila i njegove kilometraže. Iako monokromatske boje poput bijele, sive i crne dominiraju tržištem polovnih vozila, automobili ovih boja – pokazalo se - ne koriste se nužno za duga putovanja. Među svim vozilima provjerenim na carVerticalu u Hrvatskoj, zeleni automobili imali su najveću prosječnu kilometražu – 140.674 km. Slijede ih automobili crne (130.738 km) i sive boje (127.861 km). Često su zelene boje vrhunski ili luksuzni automobili koji su bolji za duža dnevna putovanja, posebno izvan grada. Automobili crne boje također zauzimaju značajan dio tržišta, a iako sama boja nije praktična, i dalje je cijenjena među različitim tipovima vozača. Siva je jedna od najpopularnijih boja koja se primjenjuje na bilo koji automobil, od modela segmenta A ili B do skupih luksuznih vozila. Mnogi ju također smatraju najpraktičnijom bojom koja se koristi u zemljama s različitim klimatskim uvjetima. "Najviše kilometara prođu automobili s dizelskim motorima. Međutim, naše je istraživanje također pokazalo da boja vozila utječe na to koliko se često ti automobili koriste", kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija u carVerticalu.

Crveni automobili imaju najmanju prosječnu kilometražu – 115.757 km. Plava (117.159 km) i srebrna (121.230 km) vozila također naprave manje kilometara. Zašto? Crvena je relativno rijetka boja među automobilima, a često su te boje vozila koja su više usmjerena na entuzijaste. Crvena je popularan izbor za kabriolete, roadstere i coupe modele, a takvi se automobili rijetko koriste toliko često kao karavani ili SUV-ovi. Iako su plavi i srebrni automobili u drugim državama u kojima je provedeno istraživanje imali veću kilometražu, u Hrvatskoj je situacija baš suprotna. „Kupci rabljenih automobila nisu toliko izbirljivi oko boje vozila u usporedbi s ljudima koji kupuju nove automobile. Međutim, neki su kupci usredotočeni na boju vozila i manje pažnje posvećuju stanju automobila. To nije najbolji pristup jer loše održavani auti mogu izgledati dobro izvana, ali njihovo posjedovanje i održavanje može biti skupo. Stanje vozila i povijesni podatci trebali bi više utjecati na odluku kupca nego boja ili vizualna privlačnost”, napominje Buzelis.