EU kažnjava automobile, a nagrađuje brodove iako više zagađuju

Ekologija je posljednjih godina glavna točka u programu većine aktivista – čak i onih koji nisu primarno ekološki nastrojeni – a kao glavne neprijatelje mahom prokazuju automobile i plastičnu ambalažu. Iako nitko ne dvoji o štetnosti automobilskog ispuha koji truje zrak i plastičnog otpada koji guši oceane, licemjerno je na koljena bacati čitavu granu industrije koja zapravo i nije najveći proizvođač ugljikova dioksida. Zrakoplovi, brodovi, željeznica...

Ugljikov dioksid nusprodukt je i njihova funkcioniranja. Automobila ima više, vjerojatno biste sada rekli. Da, ima ih više, ali ukupno emitiraju manje ugljikova dioksida od ostalih spomenutih prijevoznih sredstava. Konkretno, Statista je objavila podatke o CO2 koji su ove godine zbirno emitirali automobili i brodovi u deset europskih zemalja. U Nizozemskoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Švedskoj, Poljskoj i Irskoj, u devet od deset analiziranih zemalja, brodovi su ispustili više ugljikova dioksida od automobila.

Na to je ukazala i grupacija “Transport i okoliš” koja je objavila rang-ljestvicu najgorih zagađivača u Europi, prema kojoj se flota globalne pomorske tvrtke Mediterranean Shipping Company pridružila zrakoplovnoj kompaniji Ryanair na listi najvećih ‘proizvođača’ ugljikova dioksida, uz još osam termoelektrana. Također je utvrđeno da su brodovi koji su prošle godine plovili prema Europi i iz nje ukupno emitirali više od 139 milijuna tona CO2. Kad bi europska brodarska flota bila zasebna zemlja, bila bi 8. najveći ‘proizvođač’ ugljikova dioksida, odmah nakon Nizozemske. Bez obzira na to, pomorski je sektor prema zakonodavstvu Europske unije oslobođen plaćanja poreza na svoje gorivo – što djeluje kao subvencija – i to u vrijednosti od 24 milijarde eura godišnje.

Jedan od načina procjene koliko su prljavi europski brodovi jest usporedba tih flota s ukupnim brojem automobila u različitim zemljama. U nekim su slučajevima, napominje Statista koja je radila usporedbu, podaci nepotpuni jer pokrivaju samo veće gradove, ali i kao takvi pokazuju dovoljno jer upravo je u velikim gradovima najveća koncentracija vozila, pa time i emisija CO2. U Njemačkoj su tako u obzir uzeti auti iz deset najvećih gradova. U Belgiji, primjerice, koja ima relativno kratku obalu, brodske emisije (10 milijuna tona) približavaju se čitavoj floti automobila u zemlji (11,7 milijuna tona). U Nizozemskoj brodovi ispuštaju više ugljikova dioksida nego svi automobili diljem zemlje.

Slična je situacija i u Velikoj Britaniji, gdje su pomorske emisije veće od automobilskih emisija u 17 najvećih gradova u Velikoj Britaniji. Hrvatska se nije našla u deset analiziranih zemalja, ali za pretpostaviti je da smo i mi među zemljama kod kojih su emisije ugljikova dioksida iz pomorskog sektora veće od onih iz automobilskoga. Logično je pitanje – zašto je lov na ‘vještice’ pokrenut samo u automobilskoj industriji, koju će EU od iduće godine kažnjavati brutalno visokim kaznama za svaki prodani auto koji emitira više od 95 grama CO2. Dakle, to će se odnositi na većinu automobila, jer u manjini su realno upotrebljivi modeli koji emitiraju manje od 95 grama CO2 po kilometru.

