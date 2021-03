Cijene rabljenih automobila su u konstantnom rastu – provjerite zašto

Unatoč pandemiji COVID-19, lani je u Hrvatsku uneseno 59.190 rabljenih automobila. To je, doduše, 25.723 automobila ili 30,3 posto manje nego što je uneseno 2019. godine (84.913), no taj pad unosa rabljenih automobila osjetno je manji u odnosu na pad prodaje novih automobila u 2020. godini.

Koronavirus je otežao kupoprodaju rabljenih automobila izvan državnih granica. Rabljeni automobili u zapadnoj Europi trenutačno se mogu kupiti isključivo online jer saloni rabljenih automobila ne rade pa se automobil – i u slučaju da se netko odluči otputovati, primjerice, u Njemačku radi kupnje polovnog automobila – ne može pregledati i isprobati.

Međutim, unatoč tome, kako vidimo, unos rabljenih automobila nije stao. Većinom rabljene automobile unose trgovci, ali i građani kupuju “na neviđeno”, pogotovo novije rabljene automobile. Najviše građana ipak se odlučuje da kupnju i proceduru unosa obave trgovci koji u okviru trenutačnih mogućnosti imaju dobru ponudu na našem tržištu. Interes kupaca za rabljenim automobilima i dalje je velik.

No, na europskom tržištu velika je nestašica novijih rabljenih automobila zbog toga što prošle godine nije bilo rent-a-car vozila jer je turistička sezona u Hrvatskoj, Italiji, Španjolskoj i Francuskoj bila slabija. Zbog toga “godišnjaka” gotovo i nema na tržištu, a cijene su im veće od 10 pa čak do 20 posto. U isto vrijeme tvrtke nisu ulazile u novi krug kupnje automobila na leasing ili su produžile postojeće leasing ugovore pa je došlo do nestašice i automobila starih od tri do pet godina te je time i njima porasla cijena na tržištu rabljenih vozila.

Više o ponudi rabljenih vozila u unosa, ali i o mnogim drugim temama, pročitajte u novom broju magazina AutoStyle.

Istražili smo i koji se automobili mogu kupiti za manje od 100.000 kuna, a saznajemo i kada kreću novi poticaji za kupnju električnih automobila. Usporedili smo cijene ljetnih guma u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Provjerite kako možete proći povoljnije.

Novi AutoStyle u srijedu 17. ožujka dolazi na dar uz svaki primjerak Večernjeg lista.