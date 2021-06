Županijska skupština nije se uspjela konstituirati, ponovni pokušaj u roku od 30 dana

Iako je sve trebalo proći glatko, Županijska skupština Zagrebačke županije ipak se danas nije uspjela konstituirati. Sve je "palo u vodu" već na prvoj točki dnevnog reda, odabiru Mandatnog povjerenstva čiji je zadatak verificirati skupštinske mandate i bez čijeg sastava se ne mogu ostvariti i ostalih šest točaka, pa i ona najvažnija – odabir predsjednika i potpredsjednika same skupštine. Na konsituirajućoj skupštini potrebno je odabrati minimalno tri od pet članova, koliko ih ima povjerenstvo, međutim pristigao je prijedlog za samo njih dvoje: Krešimira Bunjevca (SDP) i Mario Budišćaka (FOKUS).

No, kako se moglo čuti u Kristalnoj dvorani hotela Westin, gdje se sjednica održala, problem nije bio u izboru mandatnog povjerenstva već u odabiru glavnih fotelja – predsjednika i potpredsjednika Skupštine. Ovaj prvi trebao je biti, barem kako kaže zagrebački župan Stjepan Kožić, načelnik Rugvice Mato Čičak koji je i u prethodnom sazivu bio na toj funkciji.



- Mi imamo dogovore i potpisane sporazume, koje čini većinu u Skupštini i temeljem toga smo kanili odraditi ovu, skupštinu, međutim do toga nije došlo. Dogovor i sporazmi koji su potpisani – kandidat za predsjednika Županijske skupštine je Mao Čičak iz HDZ-a, treba ga podržavati njegova stranka sa svojima sa partnerima, stranka Stjepana Kožića zajedno s partnerima i Domovinski pokret. To ukupno čini većnu koja može ovakve izbore napraviti – objasnio je Kožić. No, SDP-ov Mihael Smajlović, Kožićev nekadašnji protukandidat na izborima za župana, ustvrdio je da se radi o trgovanju foteljama.

- Moram priznati da sam iznenađen jer je na tehnikčom sastanku ilo napisano da je dogovorena većina koju čine HDZ, stranka Stjepana Kožića i Dopmovinski poket. Nešto se dogodfilo, gdje je puklo, ne znam. Očiglednoje da se bore oko fotelja i funkcija. Ja ne sumnjam da će HDZ i ekipa složiti većinu, to je samo pitanje cijene u ovoj Skupštini – rekao je. Barbara Knežević, zastupnca iz Domovinskog pokreta, rekla je da vjeruje da će do idućeg pokušaja konstituiranja za 30 dana, sve biti riješeno.

- Danas se nismo uspjeli dogovorit do kraja oko nekih temeljnih točaka. Bilo je malo vremena, vjerujem da ćemo u vrlo kratkom roku prijeći te neke sitnice i da ćemo vrlo kratko uspjeti konstituirati Skupštinu – kazala je Knežević koja je, upitana nada li se poziciji potpredsjednice Skupštine, rekla da posao DP-a nije trgovati funkcijama već "biti korektiv dosadašnjim načinina vladanja".

- Mi razgovaramo, a ako nam se ponudi ćemo prihvatiti to mjesto. Nije to baš jako važno mjesto, to je više funkcija počasna. Mi ćemo prihvatiti ali ne pod svaku cijenu. – veli Knežević.