Zagrebačka Županija dijeli 1,3 milijuna kuna za ugradnju sustava za grijanje i struju u obiteljskim kućama

U sklopu projekta „Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima“ Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 1,3 milijuna kuna kojim će sufinancirati ugradnju fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva) u obiteljskim kućama na svom području. Javni natječaj otvoren je do 1. travnja 2021. godine.

- Zeleni smo prsten oko grada Zagreba i ako želimo zadržati taj status moramo još više paziti kako gospodarimo našim prirodnim resursima te se okrenuti energetski učinkovitijim i okolišno prihvatljivijim sustavima grijanja i proizvodnje električne energije u kućanstvima - rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dodavši da je u protekle dvije godine sredstva ovog natječaja iskoristilo 112 kućanstava s područja Zagrebačke županije za što je utrošeno preko 1,6 milijuna kuna. Najveća potražnja bila je za sufinanciranjem kondenzacijskih plinskih kotlova.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije, s prebivalištem na adresi prijavljenog objekta. Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju fotonaponskih sustava iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000 kuna, za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova također 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 10.000 kuna, dok za ugradnju kotlova na biomasu (peleti/drva) iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 15.000 kuna. Može se ostvariti pravo na sufinanciranje isključivo jedne od navedenih mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije po objektu.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave i postave fotonaponske elektrane na vlastitoj kući i troškovi ugradnje i nabave dvosmjernog brojila, kao i troškovi nabave i postave kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva).

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/8892-267 (radnim danom od 8 do 16 sati) te na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Prijava na natječaj moguća je na sljedeće načine:

- elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr (kontakt u vezi sustava ePrijave: podrska@eprijave.hr)

- preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10 001 Zagreb

- osobnom dostavom u Pisarnicu u prizemlju na prethodno navedenoj adresi.