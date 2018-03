Tata merkat ne silazi s radijatora, bebi morskog lava pahulje su uživancija

Ako je zima, nije lav – kaže tako stara dječja pjesmica, čiji stihovi, barem što se Zoološkog vrta tiče, posve padaju u vodu. Ima ondje i temperatura u minusu i divljih mačaka, koje svoje vrijeme uglavnom provode na toplom, baš kao, uostalom, i ostatak ekipe iz Maksimira.

Vidi se da su iz pustinje

– Oni sami odlučuju žele li biti vani ili unutra. Točnije, određeni je dio životinja zimi u unutarnjim nastambama, dok dio ima mogućnost biti i unutra i vani. Kuće su im grijane, tako da nema straha, nikome nije hladno – objasnio nam je ravnatelj ZOO-a Damir Skok, pa dodao kako u snježnim radostima uživaju uglavnom životinje s puno krzna i – bebe. A jednu takvu sreli smo odmah pored upravne zgrade Zoološkog. Uz roditelje Edith i Zagija, u bazenu je veselo plivalo devetomjesečno mladunče, ustima usput hvatajući pahuljice koje su se vijorile iznad vode. Spol malom morskom lavu još se ne zna, pa ga u Zoološkom od milja zovu Đurđa.

– I inače je najradije vani, bez obzira na Celzijuse u zraku. Za morske lavove to nije ništa neuobičajeno – rekao je edukator Tomislav Krizmanić , a mi smo polako krenuli u obilazak i ostalih dijelova vrta. U šetnji na minus sedam zaustavila nas je simpatična patuljasta koza, koja je isprva samo provirila iz sjena pod krovom, a onda ipak odlučila prići nam malo bliže. Ali ne po snijegu, već po puteljku koji su očistili timaritelji.

– Gospodična – prokomentirali su timaritelji kroz smijeh, pa nam objasnili kako nam kozica inače sigurno ne bi prišla da nema čist puteljak i da nije mislila da ćemo joj dati nešto “za marendati”. Usred gableca sreli smo, međutim, deve, koje su već izgubile dobar dio zimske dlake, ali to ih nije sprečavalo da vani malo ne prizalogaje, a i promatraju pahuljice koje su im zatrpavale nastambu.

– Vrijeme je bilo toplije prije ovih minusa pa im je dobar dio krzna otišao, pogotovo s trbuha. Ali čini se da im to nimalo ne smeta – rekao je Tomislav Krizmanić, pa nas odveo do ekipe koja na hladnoći ne želi ni nosom proviriti van. Prvi pogled na kuću merkata jasno daje je do znanja da je riječ o pustinjskim životinjama.

Valja malo protegnuti noge

Četveročlana obitelj vrijeme najradije provodi ispod lampe, a dok se mladunci uglavnom drže mame i griju se s njom ili međusobno, tata merkat, koliko je dug i širok, raspruži se po radijatoru ispod prozora i sa sigurne udaljenosti promatra vanjske uvjete. Uglavnom upravo to radi i smeđa medvjedica Eta, koja je jučer ipak malo izišla da protegne noge. Nije dugo bila na minusu i već su joj se ispod brade napravile ledene sige, pa je odlučila da je najbolje da se povuče u svoj brlog. Zimski san, iako je medo, Eta ne spava.

– Smanjena joj je aktivnost jer ipak je ona već gospođa u godinama, ali budna je cijele zime – rekao je edukator Krizmanić vodeći nas prema pelikanima, ispred čije se nastambe dio jezera uvijek bućka posebnim uređajima kako se voda ne bi smrznula. Iskorištavaju to najviše divlje patke iz cijelog grada, koje su se sjatile upravo u Zoološki jer su Jarun, Bundek, kao i ostatak maksimirskih jezera, jučer bila zaleđena. Jedini koji plovni dio jezera nisu iskoristili jesu pelikani, za koje se ono i bućkalo. Oni su se radije odmarali na balama sijena.

