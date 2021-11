Znate li kako se Trg kralja Tomislava zvao prije 1927. godine?

Sa žezlom u ruci i krunom na glavi ponosno sjedi na svom konju. I pozdravlja putnike koji izlaze iz vlakova i tramvaja na putu prema svojoj sljedećoj destinaciji. Kralj Tomislav bio je hrabri koji je obranio kontinentalnu Hrvatsku od osvajačkih napada Mađara i prvi put ujedinio sve hrvatske pokrajine u jednu zemlju. Osim toga, bio je i mudri vladar koji je kneževinu pretvoro u Kraljevinu Hrvatsku i 925. godine okrunjen uz blagoslov Svete stolice. Njegova smrt tri godine poslije nikada nije razjašnjena, a u povijesti hrvatske države ostaje najslavniji velikan.

Jedan je to od razloga zašto je predivan trg uz Glavni kolodvor i na jugozapadnom dijelu Lenucijeve potkove nazvan baš po njemu. No tek 1927. godine, jer je prije sadašnjeg imena trg nosio ime cara Franje Josipa, u čast njegovom posjetu Zagrebu u listopadu 1895. Taj je naziv nosio sve do 1927. kada je preimenovan u Trg kralja Tomislava.Kipar Robert Frangeš Mihanović izradio je konjanički spomenik 1938. godine, ali je zbog dugotrajnih polemika i Drugog svjetskog rata spomenik postavljen tek 1947. godine.

Uz trg je, naravno, zagrebački Glavni kolodvor, najveći željeznički terminal u Hrvatskoj, izgrađen i otvoren za promet 1891./1892. godine, a nosio je službeni naziv Kolodvor kraljevske državne ugarske željeznice. Projektirao ga je mađarski stručnjak za izgradnju željezničkih kolodvora Ferenc Pfaff. Na Trgu kralja Tomislava nalazi se i Umjetnički paviljon, sagrađen povodom Milenijske izložbe u Budimpešti 1896. godine. Na paviljonu su primijenjena najnovije tehnologije gradnje s metalnim kosturom, što je omogućilo da se paviljon u Budimpešti rastavi i vlakom dopremi u Zagreb da bi se ponovo montirao na sadašnjem mjestu. U njemu se organiziraju izložbe najvećih domaćih i stranih umjetnika.

Na Tomislavcu se trazi klupa vise. Lijepo i suncano vrijeme privuklo je mnoge gradjane da sjednu, odmore i uzivaju sjedeci na klupi. I dok jedni jednostavno upijaju zrake sunca citajuci knjigu, drugi izmjenjuju njeznosti a neki jednostavno uzivaju u pogledu.

Ondje je i hotel Esplanade, koji je sagrađen je u vrlo kratkom roku 1925. godine. Prvobitna namjena hotela bila je pružiti vrhunski smještaj putnicima Orient Expressa, luksuzne vlakovne linije kojoj je Zagreb bio jedna od stanica na putu od Pariza do Istanbula. U njemu je, kao što smo već pisali, održan i prvi izbor za miss 1926. godine, a pobjednica je iduće godine u Berlinu okrunjena za miss Europe. Od zgrada se također ističu kuća slikara Vlahe Bukovca (1895.-96.), te kuća dvokatnica Eugena Viktora i Ide Feller, po kojima je dobila ime kuća Feller.

Iza kralja Tomislava proteže se veliki park koji je ljeti i u proljeće jedno od omiljenih odmarališta Zagrepčana, a zaštićen je 1970. godine kao spomenik parkovne arhitekture. Sve do prošle godine u vrijeme Adventa park bi se pretvorio u veliko klizalište za građane. Ondje klizališta, kao što je poznato, ove godine neće biti, ali će zato biti postavljene siluete klizača.