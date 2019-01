Žičara zvana čežnja: Dvanaest godina odgađanja izgradnje

Ove godine – ipak ne. Neće se njome na Sljeme, a gondole žičare zasad se ne planiraju ni “instalirati” na Ledenom parku kao lani, uoči izvlačenja startnih brojeva za Snježnu kraljicu. Kabine visoke 2,1 i široke dva metra vidjeli su svi prije godinu dana, a u Gradu su sad zaključili kako će Zagrepčani u 2019. lakše ući ako ih se, kad radosno stignu ne bi li vidjeli tko će od skijaša Crvenim spustom prvi, ne podsjeća na propalo.

Radili fontane i stan

Ili, ako ćemo preciznije, na otprilike 56. put odgođeno. Nije na posljednje obećanje gradonačelnika Milana Bandića, ono da će se žičarom na Sljeme 31. prosinca, propustila upozoriti oporba, koja je na stanici s koje je gondola trebala krenuti čak i šampanjcem nazdravila “otvorenju”.

Video - Zastupnici u skupštini Mišić i Petek satirično otvorili žičaru koje nema

Poprilično dobra zezancija, zaključili su Zagrepčani koji su se smijali s oporbom, dok su gradonačelnikovi suradnici istog dana odlučili objaviti kako su konačno odlučili da će žičaru graditi GIP Pionir. Za 299,8 milijuna kuna trebali bi je izgraditi za 15 mjeseci, a ne bude li žalbi na odluku Grada, s radovima bi mogli početi, najoptimističnije, već sljedećeg mjeseca.

Ako, nije zgorega ponoviti još jednom, žalbi ne bude jer istu je tvrtku Grad već odabrao na istom natječaju krajem listopada, a završilo je to na način da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila odabir GIP Pionira kao izvođača. Zajednica ponuditelja Kamgrad i Tigra tvrdila je kako tvrtka koju je Grad odabrao da gradi žičaru nije “dokazala tehničku i stručnu sposobnost” jer nisu priložili dokumente kojima bi jamčili da imaju broj armirača koji se u natječaju tražio, kao ni broj traženih strojeva.

Nije ovo, međutim, jedini put kad je natječaj za izgradnju žičare zapeo. Mjesec dana ranije nastao je problem jer, nakon prvotnog otvaranja ponuda, niti jedna nije stigla za radove “grupe 3”, odnosno za one na opremi platoa. Oduljio se, zato, natječaj koji je raspisan još 13. srpnja, a za koji se vjerovalo da će biti gotov već u rujnu pa da žičara bude spremna za prvu vožnju u drugoj polovici ove godine.

Sada, u najboljem slučaju, na Sljeme bi se njome moglo tek sredinom 2020., i to počnu li radovi u optimističnom roku, onom što skorijem. A tvrtka koja će žičaru graditi, podsjetimo, ista je ona koja je prije nešto manje od dvije godine za 5,6 milijuna kuna dobila i posao uklanjanja 13 čeličnih stupova visokih od sedam do 40 metara te dijelova gornje, donje i zatezne stanice stare žičare.

Bez stanke 44 godine

Tvrtka je to koja je, podsjetimo, između ostalog, radila i na fontanama kod NSK, a gradila je i zgradu u Bužanovoj u kojoj stanuje gradonačelnik Bandić. A upravo on, već je prije naglasio, bit će u prvoj gondoli kad krene na Sljeme, dok će se u ostale 83 smjestiti Zagrepčani i turisti, i to po njih deset. Do vrha Medvednice, na trasi dužine četiri i pol kilometra, trebat će im 16 minuta, a kretat će se s 276 metara nadmorske visine do gornje postaje koja će se nalaziti na 1030 metara. Nove će gondole biti veće, a cijeli sustav brži od onog koji je, nakon 44 godine upotrebe, 2007. godine zauvijek ugašen.

Upravo te se godine na žičari dogodio ozbiljan kvar elektromotora, za čiji popravak isprva novca nije bilo, a onda se zaključilo kako je cijeli sistem upravljanja gondolama poprilično dotrajao te bi ga se trebalo jednostavno zamijeniti novim. Prije, sad već gotovo 12 godina, prvi je put Milan Bandić najavio da će se žičara napraviti što prije, a prvi datum vožnje na Sljeme trebao je biti u svibnju 2009. godine jer su radovi trebali početi “najkasnije” na proljeće 2008.