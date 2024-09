ZET za vikend otvara svoja vrata: Može se provozati tramvajskom radionicom, ali i posjetiti spremište iz 1936.

Povodom 133. obljetnice ZET-a, kao i Europskog tjedna mobilnosti, ZET u subotu i nedjelju, 21. i 22. rujna, od 9 do 18 sati, drugu godinu zaredom organizira manifestaciju "Dani otvorenih vrata", koja će se održati u krugu tvrtke na trešnjevačkoj Remizi, na adresi Ozaljska 105.

Riječ je o manifestaciji kojom se našim sugrađanima nastoji pružiti jedinstveni uvid u svakodnevni način funkcioniranja javnog gradskog prijevoza, predstaviti njegovu bogatu tradiciju, kulturno-tehničku baštinu i razvoj, a također predstaviti i dio naših vrijednih radnika čiji je svakodnevni trud utkan u funkcioniranje prijevozne usluge.

U dvorištu ZET-a bit će izloženi autobusi, tramvaji, ali i radna vozila koja će se moći razgledati. Za ljubitelje tehničke baštine, kao i naše najmlađe sugrađane, pripremili smo posebne izloške kojima će se predstaviti segmenti vozila i njihovo održavanja, kao i unikatne makete vozila koje su zasluga grupe vrijednih entuzijasta. Posjetitelji će imati mogućnost razgledati tramvajsku radionicu u kojoj se na vozilima izvode najsloženiji popravci, a također će imati priliku obići kultno spremište tramvaja iz 1936. godine organiziranom vožnjom tramvajem.

VEZANI ČLANCI:

Kako bismo posjetiteljima omogućili još jednostavniji dolazak do Remize, a ujedno omogućili besplatne vožnje u jedinstvenim primjercima tramvaja, u prometu će biti muzejska linija 21 na kojoj će voziti tramvaj tip M24, koji ove godine obilježava 100 godina otkako je započela proizvodnja tog modela, kao i legendarni tramvaj TMK101. U subotu će tramvaji biti u prometu od 11 do 18 sati s polascima svakih 30 minuta, dok će u nedjelju biti u prometu od 9.20 do 17.35 sati, također s polascima svakih 30 minuta, izuzev prva dva i posljednja dva polaska koja će biti u razmaku od 60 minuta. Tramvaji će voziti kružnom trasom: Ljubljanica - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Trg bana Josipa Jelačića - Ljubljanica. Tramvaji će se zaustavljati na svim usputnim stajalištima.

Ulaz u dvorište ZET-a bit će omogućen iz Ozaljske, kod Upravne zgrade (istočna porta), a sve sugrađane pozivaju da se pridruže na ovu jedinstvenu manifestaciju jer su im njihova vrata otvorena.