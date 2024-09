Produljuju se radovi na Samoborskoj: Kolnik će se uređivati još nekoliko dana, a ovo je razlog

Umjesto do 18. rujna, Samoborskom cestom od raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika do kućnog broja 145 (Zagrebačka banka) ipak se neće moći prometovati do nedjelje, 22. rujna, i to do 4 sata, javljaju iz Grada. Razlog produžetka radova za tih nekoliko dana su, poručili su, nepovoljni vremenski uvjeti.

Obilazni pravac za vrijeme radova je:

Samoborska cesta – J. Lončara – K. Golika – Samoborska cesta i obratno.

Iz Grada su, usto, sve sugrađane zamolili da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju.

