Zbog velikog interesa Zagrepčana Gradska plinara produžila radno vrijeme, radit će i subotom, evo detalja

Gradska plinara Zagreb - Opskrba u posljednje vrijeme bilježi veliki interes građana za ostanak na tržišnoj usluzi opskrbe plinom od 1. listopada. Stoga će, kako su izvijestili iz Zagrebačkog holdinga, korisnički centri Holdinga i Gradske plinare, do 23. rujna biti otvoreni i subotom. Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga u Vukovarskoj 41 subotom će tako biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će radno vrijeme Centra za korisnike Gradske plinare u Radničkoj 1, radnim danima biti produljeno, odnosno od 8 do 19 sati, a subotom od 9 do 18.

– Podsjećamo da se Zahtjev za promjenu opskrbljivača te Ugovor o opskrbi plinom do 23. rujna mogu dostaviti na više načina. Građani koji su primili dokumentaciju na svoje kućne adrese, u zaprimljenim dokumentima dobili su i povratnu omotnicu, kako bi ispunjenu dokumentaciju mogli poslati besplatno poštom, predajom u najbližem poštanskom uredu – stoji u priopćenju.

Dokumentaciju je moguće dostaviti i u Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga u Dubečkoj 2, od 7 do 14 sati, a slanje potpisane i ispunjene dokumentacije moguće je i putem e-maila na adresu kucanstvo@gpz-opskrba.hr. Ugovor i Zahtjev u tom je slučaju, dodaju, potrebno skenirati ili kvalitetno fotografirati.

– Svi građani iz ciljane skupine, koji pravovremeno pošalju popunjene i potpisane dokumente, bit će uneseni u naš sustav te će i nakon 1. listopada ostati u GPZO-u. Ukoliko do 19. rujna ne dobiju svoje ugovore (na kućne ili e-mail adrese, pri tome je potrebno provjeriti i sandučić neželjene pošte), građani bi svoj status trebali provjeriti dolaskom u naše korisničke centre ili se obratiti našoj korisničkoj službi. Pozivni centri Zagrebačkog holdinga i GPZO-a za pitanja o opskrbi plinom dostupni su na brojevima 072/500400 te 01/7001440 od ponedjeljka do nedjelje, od 6 do 22 sata – kažu iz Holdinga.