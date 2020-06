Zbog radova nova regulacija prometa u Selskoj i Ribnjaku

Zbog izvođenja radova uklanjanja dimnjaka ulica Ribnjak u smjeru sjevera na dijelu Branjugove do Grškovićeve ulice, u četvrtak, 04. lipanja, godine u vremenu od 08,30 do 17 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Vlaška - Vončinina - Voćarska - Grškovićeva - Medveščak.

Također, prilikom izvođenja radova sanacije južnog tramvajskog kolosijeka na Ilici na dijelu od Selske ceste do kućnog broja 175, od četvrtka 04. lipnja godine od 9 sati do ponedjeljka 29. lipnja do 6 sati, zauzimati će se južni kolosijek i prometni trak uz južni kolosijek, a promet u smjeru zapada odvijati će se po preostalom slobodnom dijelu kolnika.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.