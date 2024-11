'Vraćala sam se kasno s posla. Svratila sam u dućan, a kad sam došla kući stigao mi je mail od prodavačice'

Da sitnice čine život ljepšim dokazuje i slučaj jedne Zagrepčanke koja se javila redakciji Večernjeg lista jer nije ostala nimalo ravnodušna na potez mlade prodavačice Monike iz Dućkasa u Travnome.

- Vraćala sam u petak kući nakon napornog radnog dana. Bilo je već 19 sati. Svratila sam u kvartovski dućan po par sitnica među kojima je bilo i mlijeko. Uredno sam sve platila i konačno stigla kući. Planirala sam djeci napraviti griz za večeru no onda sam shvatila da sam zaboravila uzeti mlijeko iz dućana. S obzirom da je vani baš bilo hladno, nije mi se dopala ideja da se vraćam u dućan samo zbog mlijeka, no muž se ponudio da on ode. U tom trenutku stigao mi je mail. Na moje opće čuđenje bio je od prodavačice iz tog dućana.

- Monika iz dućkasa je 😁 Susjeda isprike kaj smetam, ostalo Vam je mlijeko, pa će Vas čekati ako stignete danas ako ne sutra 😁 Sjetila sam se da ste mi slali jednom prilikom mail pa da Vam samo javim - napisala je. Na moju zahvalu skromno je odgovorila: Ma ništa, i drugi put!

- Toliko me oduševila njezina poruka. Znam, sitnica je, ali na kraju teškog dana to je bila baš ona sitnica koja je bila potrebna da me razveseli. Inače, prodavačica ima moj mail od ranije jer smo se jednom nešto privatno dopisivale, pa se sjetila da ima negdje moj kontakt, objašnjava nam Zagrepčanka iz kvarta Travno, te ističe:

- Ovim putem želim se još jednom zahvaliti mladoj prodavačici, a koja možda nije niti svjesna koliko je baš tom naizgled ne previše bitnom porukom još jednom dokazala kako sreću čine i male stvari.

FOTO Znate li koji hrvatski grad leži na sedam rijeka? Ne samo to, smješten je i podno čak devet planina