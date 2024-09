Zagrebački zoološki vrt očekuje da će uskoro stići novi kralj životinja: 'Lavice ne tuguju previše za Leom'

Zoološki vrt ovoga je tjedna ostao bez kralja životinja, osamnaestogodišnjeg lava Lea koji je bolovao od karcinoma, a ravnatelj ustanove Ivan Cizelj poručuje kako se očekuje da će maksimirski zvjerinjak uskoro dobiti novog muškog predstavnika vrste. Velik je to gubitak za zagrebački ZOO, govori, budući da je Leo bio među glavnim atrakcijama za posjetitelje, a za timaritelje, veterinare i ostale zaposlenike kao dio obitelji. Nastamba pak nije ostala prazna jer su ondje i dalje tri lavice, Ayana, Nyota i Uzuri.

– Socijalne su to životinje, žive u čoporima, no i u prirodi je normalno da mužjak ili ugine ili ga neki mlađi potisne i otjera. Stoga se one ponašaju uobičajeno i ne tuguju previše – kaže Cizelj. Pripadnici vrste tradicionalni su stanari Zoološkoga vrta pa se nadaju, napominje, novom lavu.

– Svakako ćemo gledati da u što kraćem roku nabavimo mužjaka koji je adekvatan po veličini, snazi i dobi. Afrički lavovi dio su programa Europskih zooloških vrtova, što znači da je odluka nije samo na nama nego i na koordinatoru koji vodi transfere životinja unutar ustanova, ali ih ima dovoljno pa mislim da bismo u vrlo kratkom roku mogli pronaći idealnog za naš ZOO. No, sam transport i proces spajanja životinja iz kategorije opasnih je težak, a važno je i čekati pravi trenutak te skrbiti o njihovoj dobrobiti – ističe Cizelj.