U Zagrebačkoj županiji već 19. dan nema novozaraženih osoba od COVID-19. Podaci su to Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do nedjelje u 11 sati, a evidentirano je sveukupno 129 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. Broj izliječenih također je ostao isti. Do sada je ukupno izliječeno 115 osoba, a četiri su preminule.

Foto: Zagrebačka županija