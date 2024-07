Vozači oprez: Dijelom Zagrebačke avenije zbog asfaltiranja otežan promet sve do sredine kolovoza

Zagrebačkom avenijom na dijelu od Rudeške ceste do Ulice Milana Rešetara, od sutra u 8 sati do ponedjeljka 19. kolovoza do 4 sata, bit će otežan promet zbog radova na asfaltiranju sjeverne prometne trake, javljaju iz Grada.

Promet će se odvijati suženim dijelom kolnika, u dvije prometne trake u smjeru istok–zapad. Zavisno od dinamike izvođenja radova, bit će onemogućeno prometovanje iz Zagrebačke avenije u Zagrebačku cestu u smjeru istok-sjever. Sugrađane iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za razumijevanje.

