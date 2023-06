Jeste li spremni? Sutra je praznik na dva kotača, vozimo se 22 kilometra, a onda – velika fešta

Podesite siceve, napumpajte gume, podmažite lanac... Ako već niste, još stignete, no vrlo je malo vremena ostalo do 41. Večernjakove biciklijade. Pod sloganom "Praznik na dva kotača", naime, startamo sutra u 10 sati sa zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana, odakle će se karavana zaputiti na 22 kilometra dugu rutu koja će nas odvesti do samoborskog Vugrinščaka. A ondje nas očekuje cjelodnevna zabava uz brojne animacije i radionice za djecu, osvježenje u bazenu, bogatu gastroponudu te wine&paint radionice i pub kviz. Vrhunac manifestacije očekuje se u večernjim satima, kada će se na pozornicu popeti članovi virovitičke grupe Vatra te izvesti neke od svojih najvećih hitova, a nakon njih će pozornicom zavladati i gosti iznenađenja.

Druženje uz lagani tempo

Startne brojeve, vodu i prigodne majice moći ćete podići na startnoj liniji, stoga preporučujemo da ondje dođete oko devet, najkasnije 9.30 sati. A kako biste bez problema biciklom došli do Vugrinščaka, nakon podjele startnih brojeva uslijedit će prigodno fitness zagrijavanje koje će predvoditi trenerica fitnessa Renata Sopek, a sastojat će se od klasičnog razgibavanja, vježbi za ubrzavanje pulsa te vježbi u paru.

– Počet ćemo sa standardnim vježbama razgibavanja, i to takoreći od vrata do nožnog palca, jer prije nego što se krene na bilo kakvu fizičku aktivnost, a posebice na vožnju od 22 kilometra, nužno je razgibati cijelo tijelo. Nakon toga ćemo odraditi i nekoliko vježbica u paru kako bi se sudionici upoznali, družili i malo opustili prije vožnje – ističe Renata Sopek te dodaje da će razgibavanje početi 20 minuta do pola sata prije starta, a sve što trebate je pratiti trenericu fitnessa i kopirati što radi.

Ako pak nemate vlastiti bicikl, a i niste ga mogli ni od koga posuditi, ne brinite se jer je sustav javnih bicikala Nextbike sudionicima osigurao čak 50 bicikala. Sve što trebate napraviti je pri prijavi označiti kućicu "želim bicikl" i vaše će vas prijevozno sredstvo čekati na startu spremno za akciju.

Kao i lani, biciklistička kolona će se s Tuđmanova trga kretati Reljkovićevom, Ilicom, Alejom Bologne, Škorpikovom, Samoborskom do Podsusedskog mosta pa potom Ulicom Franje Tuđmana, Svetonedeljskom, Ulicom Ivana Perkovca, potom će prijeći preko glavnog trga u Samoboru, Trga kralja Tomislava te Ulicom Ferde Livadića i Starogradskom na kraju stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Cijela je staza asfaltirana i ravna, a smisao biciklijade nije utrkivanje nego druženje, stoga apeliramo na sve sudionike da se drže laganijeg ritma vožnje. Biciklističku karavanu će cijelim putem tradicionalno pratiti policijske snage koje će regulirati i promet. Očekuje se da će prvi sudionici na cilj početi pristizati već oko 11.30 sati.

Na hidropatskom kupalištu Vugrinščak, uz bogatu gastronomsku ponudu, očekuje nas obilje zabave koja će trajati do kasnih večernjih sati, a neće nedostajati ni još malo sportske rekreacije jer nas očekuje i malonogometni turnir te otvoreni tereni za odbojku na pijesku. Osvježenje ćete moći pronaći u velikom bazenu te u manjem za djecu, koji su nakon obnove 2019. pod upravom Gradske ustanove Sportski objekti Samobor. Na jednom od punktova mjerit će se i krvni tlak, i to u sklopu projekta Lov na tihog ubojicu, odnosno hipertenziju. Bit će moguća i mjerenja na metaboličkoj vagi, a prijave nisu potrebne.

Uz brojne animacije i dječje radionice, pripremili smo nešto i za one malo starije pa će se moći, među ostalim, zabaviti i na "Wine&paint" radionicama u organizaciji kreativnog studija Art Bottega. Slikarska je to zabava, kažu u studiju, uz neograničenu konzumaciju biranih vina, a radionice na Vugrinščaku počet će u 13 sati te trajati dva i pol sata. Namijenjene su za 20 sudionika, koji će imati priliku svoje remek-djelo ponijeti kući.

– Motiv koji ćemo slikati akrilnim bojama bit će "on the road", odnosno prilagođen temi manifestacije, a sudionicima smo osigurali boje, kistove i platna te, naravno, dobru kapljicu. Imat ćemo i jednu kraću stanku, a voditelj će cijelo vrijeme sudionike voditi korak po korak kako bi na kraju naslikali željeni motiv – ističe marketinška menadžerica Dora Šitum.

Svoje znanje, kako iz opće kulture, tako i iz povijesti Večernjakove biciklijade, možete pak provjeriti u pub kvizu, koji će na Vugrinščaku početi također u 13 sati, a za njega se pobrinuo inicijatorski dvojac, studenti Matej i Matko. Igrat će se u nekoliko krugova pa će 20 prijavljenih ekipa najprije odgovarati na pitanja iz općeg znanja, a u bonus rundi testirat će se znanje o samoj biciklijadi. Tri najbolje ekipe očekuju vrijedne nagrade.

Dečak: Sport i glazba

Vrhunac manifestacije očekuje se u večernjim satima, točnije od 19.45 kada će pozornicom zavladati članovi virovitičke Vatre te okupljene rasplesati nekima od svojih najvećih hitova kao što su "Tango", "Zajedno sami", "Nama se nikud ne žuri", "Bilo je dobro dok je trajalo"...

– Krilatica benda je "sport i glazba" jer se svi članovi bave nekom vrstom rekreativnog sporta, primarno nogometom, ali često se nađemo i na biciklima. A promocija sporta i glazbe izuzetno nam je važna, posebice u današnje vrijeme kada smo svi zaklonjeni ekranima kompjutora i mobitelima. Nažalost, nećemo se moći priključiti povorci jer nastupamo i dan prije, ali smo zato za koncert pripremili poseban repertoar, svojevrstan presjek 24 godine naše karijere – kaže Dečak. A na pozornicu će se, uz Vatru, kasnije popeti i gost iznenađenja.

– Pozivam sve da nam se pridruže na najvažnijoj hrvatskoj biciklijadi, a i ove godine na cilju vas očekuje bogat i nevjerojatan program. Sve kojima nije do bicikliranja pozivam da nam se u večernjim satima pridruže na najvećem koncertu – ističe glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Za povratak iz Samobora bit će osiguran i prijevoz autobusima koji će u 21 sat te u ponoć kretati iz Livadićeve, odnosno kod mosta ispred hotela "Lavica" s ciljem na zagrebačkoj Ljubljanici.

Ako već niste, još se stignete prijaviti, a ako i sutra ujutro svratite neplanski sa željom sudjelovanja na 41. Večernjakovoj biciklijadi, svejedno ćete dobiti svoj startni broj. A kako se kroz više od četiri desetljeća mijenjala jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj, može se do 11. lipnja razgledati u postavu arhivskih fotografija Siniše Hančića u galeriji Cloverfield. Svaki dan, osim nedjelje, od 14 do 19 sati na adresi Pod zidom 12 možete vidjeti kako je izgledala prva biciklijada 1979., na kojoj se okupilo sedam tisuća sudionika, pa sve do 11., najbrojnije, održane 1989., kada je pedaliralo 40.000 ljudi. Od samih početaka sudjelovali su biciklisti svih dobnih skupina, od djece do umirovljenika, rekreativci i profesionalci, vozilo se i do Vugrinščaka, Prepuštovca te Šmidhena, a zabavljalo uz brojna slavna imena poput Severine, Tonija Cetinskog, Tajči, Magazina...

