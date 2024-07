Ovakav ZET-ov autobus još niste vidjeli na redovnoj liniji: 'Koji hit, i vozač je bio fenomenalan'

Kao da su ušli ne u dvadeset i prvo, već dvadeset treće stoljeće zasigurno su se osjećali Zagrepčani koji su se jutros na Britanskom trgu ukrcali na autobus ZET-ove linije 105. Kako se može vidjeti na fotografijama koje smo dobili od čitateljice, riječ nije bilo o plavom mini-busu kojim se obično prometuje na ovoj liniji već udobnom, raskošno osvijetljenom futurističkom vozilu kakav zasigurno ne pripada uobičajenom voznom parku gradskog prijevoznika.

"Znači, hit! Pitali smo se je li to uopće bus, izvana izgleda kao malo veći kombi. Ne znam je li to službeni bus il su ga 'uvalili' šoferu i rekli mu da to vozi. Opći hit je. Vozač je bio fenomenalan, ljubazan, nasmijavao je cijeli bus, nije vozio kao da prevozi krumpire", prepričala nam je čitateljica koja nam je poslala fotografije.

Foto: Čitateljica

Foto: Čitateljica

Kako bismo saznali je li možda riječ o nekakvom testiranju novog vozila ili nečem drugom, obratili smo se ZET-u, a oni su nam objasnili što se dogodilo. "To je jedan turistički bus koji imamo pa su ga izvanredno ubacili na liniju danas, s obzirom na to da je onaj redovni na servisu. Tu i tamo, ako ga zatreba, koristimo ga u redovnom prijevozu", objasnili su nam.

U svakom slučaju, putnici koji su se danas provozali u ovom modernom vozilu dobro su se proveli za svoje vožnje, a za ugodnu atmosferu pomogao je i evidentno raspoloženi vozač.

VEZANI ČLANCI: