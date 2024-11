Zagrebačka udruga koja brine za djecu slabijeg imovinskog statusa dobila značajnu donaciju: 'Njima je to ogroman vjetar u leđa'

Članovi zagrebačke „zmajske udruge“, koja se već dugi niz godina posvećuje poboljšanju života djece obitelji slabijeg imovinskog statusa, dobili su veliku donaciju u svoj fond. Henkel sa svojim brandom Persil pokrenuo je hvalevrijednu inicijativu u kojoj je cilj potaknuti djecu na aktivan život, bavljenje hobijima i otkrivanje svojih talenata, a nakon prodajne akcije koja je trajala kroz cijeli listopad s 10.000€ odlučila poduprijeti najveće zmajeve ove udruge s kojom već nekoliko godina surađuje.

„Jer uvijek daješ najbolje od sebe“, poznati je slogan branda stoga ne čudi da su odlučili nagraditi sve one mlade talente i entuzijaste koji se trude, razvijaju i daju najbolje od sebe čak i kad to nije lako zbog financijskih poteškoća. „Za nas, svaki korak prema poboljšanju kvalitete života djece koja odrastaju u izazovnim uvjetima predstavlja neizmjernu vrijednost. Ova donacija omogućit će nam da nastavimo osnaživati i podržavati obitelji slabijeg imovinskog statusa te pružiti djeci, izrazito uspješnoj u nekim svojim hobijima da nastave dalje, da pokažu još više i da dokažu da se može unatoč preprekama. Ovakve stvari nam daju snagu da ustrajemo u našoj misiji, ali njima je to ogroman vjetar u leđa“, rekla je Martina Leopold, predsjednica društva Mali zmaj, koji je od 2010. godine podrška novoj generaciji u svrhu postepenih pozitivnih promjena u društvu i stvaranju kvalitetnijeg života onima najpotrebnijima.

Poznato je da sport pomaže u poboljšanju što fizičkih, što psihičkih sposobnosti te da umjetnost, znanost i sudjelovanje u raznim natjecanjima jačaju samopouzdanje. Vođena time, tvrtka Henkel pokrenula je prodajnu akciju koja je donijela sjajne rezultate. „Neki nemaju financijske mogućnosti voziti se na treninge ili dodatne edukacije, nekima je problem izdvojiti za sportsku opremu, a u svima njima je mnogo ljubavi, motivacije i ambicije za „ono nešto“ u čemu su se našli. Zato smo podržali fond udruge „Mali zmaj“ i tako jasno podržali male talente i vrijedne članove u ostvarivanju njihovih snova“, objasnila je Slađana Mićić, Brand Manager Henkel Consumer Brands koja je posebno zahvalna kupcima.