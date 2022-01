Zagreb i kontinentalna Hrvatska uživaju u snijegu, stižu i debeli minusi

Zagrebačke obronke, ali i ulice središta grada zabijelio je snijeg koji je jutro počeo lepšrati, no do 11 sati već pada u većim količinama. U naseljima na obroncima Medvednice se stvara vrlo tanki snježni pokrivač, dok se u ostatku Zagreba već ne prima za površinu.

Snijeg bi u Zagrebu trebao nastaviti padati i tijekom cijelog dana, ali će prema podacima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, povremeno trebao padati zajedno s kišom. Prevladavat će oblačno, povremeno uz snijeg. Na širem području grada moguće je stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, osobito u okolnom gorju. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 2 °C. Sutra bi već trebalo biti nešto ljepše vrijeme.

- U prvom dijelu dana pretežno oblačno povremeno uz snijeg, a zatim prestanak oborine i razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 0, a najviša dnevna oko 2 °C. Krajem dana očekuje se osjetno zahladnjenje - piše DHMZ za Zagreb, a ista prognoza vrijedi i za središnji dio Hrvatske općenito.

U narednim danima doći će do velikog zahlađenja, pa će tako temperature u jutarnjim danima doseći do -9 stupnjeva. No, u ostatak tjedna ipak će biti dosta topliji pa živa neće padati mnogo iznad nule.

Na snijeg je upozorio i Zagrebački holding.

- Na širem gradskom području pada snijeg, kolnici su mokri i skliski pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Prema privremenoj regulaciji prometa vozi se u zonama radova. Čišćenje kolnika možete prijaviti na dežurne brojeve Zimske službe 01/6422 – 227 i 01/6422 – 228, a za pješačke zone, prilaze institucijama, parkovima, centralnim gradskim stubama, tramvajskim stajalištima obratite nam se na broj 072 500 400 ili putem društvenih mreža i ostalih digitalnih kanala Zagrebačkog holdinga - poručuju.