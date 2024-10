Večer glamura na Velesajmu: Zlatna igla uz luksuzne vjenčanice i spoj duha glam-rocka i elegancije

Elegantna crna i smeđa u duhu jeseni, ali i tirkizna i boja ciklame, neke su iz širokog spektra boja kojima su se ove godine poigrali domaći dizajneri. Njihove će kreacije iz najnovijih kolekcija sutra zavladati pistom na Velesajmu, gdje se održava 89. izdanje jedne od najdugovječnijih modnih manifestacija, Zlatne igle.

Aragović, Etno Mara, DNK...

Predstavit će se 15 dizajnera, među kojima je i Ivan Alduk, koji pred publiku stiže s pretpremijerom vjenčanica iz kolekcije za 2025. – Kolekcija izlazi u siječnju, a iz nje smo izdvojili šest modela. Posebnost im je u tome što su izuzetno luksuzne, ne samo zbog tkanine i čipke, već i ručnog rada koji je u njih utkan – objašnjava Alduk, dodajući kako je koristio i saten, organzu, til, ali i 3D detalje koji će se naći i na nekim modnim dodatcima.

Kolekciju u kojoj se hrabri duh glam rocka susreće s modnom elegancijom predstavit će pak Katelier Design. – Sadrži niz kratkih, sjajnih haljina koje utjelovljuju snažan, ali glamurozan estetski izraz. Komadi izrađeni od luksuznih materijala blistaju u bogatim nijansama crne, burgundske, tamnoplave i tamnozelene, upadljive siluete naglašavaju ramena i bokove, struk ostaje istaknut stvarajući zavodljivu i skladnu figuru, a detalji dodaju element drame – opisuje Katarina Mamić.

Na manifestaciji koju organizira gradsko Udruženje obrtnika sudjeluju i Zoran Aragović, Iva Karačić, Ivana Jurić Design, Krojački obrt Jura, Petar by Lidija Skočibušić, Marija Milković iz Etno Mare, Modni salon Dora, Muška moda Šabić, DNK by Nada Došen, NIT by Ana Žarković, Salon vjenčanica Ljubav, Milena Rogulj i Modni krznarski salon Dvoravić. Na modelima na pisti također će zasjati nakit zagrebačkih zlatara, a Lapidarium će, primjerice, svojom kolekcijom poslati i poruku mira.

– Kolekcijom dominiraju simboli mira poput golubice, maslinove grančice i pera. Materijal koji smo koristili je pozlaćeno srebro. Mi smo umjetnički obrt pa nam je cilj, kao i svakom drugom umjetniku, prenijeti publici našu poruku. U ovoj kolekciji radi se o jednoj jako važnoj poruci, poruci mira. Jako nam je važna poruka i simbolika nakita kojeg smo izradili – ističe Mario Nokaj.

Tradicionalno izrađenim replikama nakita koji se nosio prije 200 godina predstavit će se JP&R, u kolekciji Bashota korišteni su i oniks i ebanovina, a Zlatarna Medaković predstavit će prstenje i naušnice od bisera. U kombinaciji s koraljima oni krase i ogrlice Popek, a Zlatarnica Uspinjača u svojoj je kolekciji prednost dala modularnosti, koja omogućava vlasniku da nakit prilagođava svom senzibilitetu.

Nakit i na izložbi

Zlatarske rukotvorine moći će se razgledati i na izložbi "Nakit koji priča svoju priču", a za glamurozni izgled modela pobrinut će se niz zagrebačkih frizerskih i kozmetičkih salona, kao i Obrtnička škola za osobne usluge. Ambijent će svojim instalacijama upotpuniti floristi, a revija će se tradicionalno prenositi i na drugom programu Hrvatske radiotelevizije.