Vozači oprez! Radovi danas zatvaraju nekoliko zagrebačkih prometnica, imamo detalje

Ulicom Vjekoslava Klaića, neposredno iza raskrižja s Kačićevom, danas od 7 do 17 sati, bit će otežan promet zbog izgradnje priključka plina. Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu. Sve sudionike u prometu iz Grada mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća.

Dio kolnika, od 7 do 12 sati, bit će zauzet i na Bukovačkoj cesti i to zbog izvođenja radova fiksiranja postavljenih gumenih razdjelnika. Za sav promet, zbog izgradnje vrelovoda, danas i sutra do 20 sati bit će pak zatvorena Ulica Klin i to na dijelu od ulice Dubrava do Koledinečke. Obilazni pravac će za to vrijeme ići od ulice Dubrava pa preko Dankovečke i Koledinečke do Ulice Klin i obratno. Iz Grada mole sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.