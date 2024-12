UŽIVO Andro Pavuna o prometnim gužvama u Zagrebu

Zagrebački pročelnik za promet, Andro Pavuna gostuje u studiju Večernjeg lista i odgovara na pitanja o prometnim rješenjima koja nudi Uprava.

Kako funkcionira Park&Ride, prvi dan je bilo nekih problema oko plaćanja i slično. Je li se to već malo uhodalo?

Što se tiče gužvi u Zagrebu koje su gore jer je sve više automobila, ja sam danas evo došao glatko. Mislim da ljudi uvijek primjete jedan dan kada im stvarno treba jaku dugo zbog nekog eventa ili nekakve slučajnosti jer je promet fluidan, a kada tri dana za redom dođu glatko to ne primjete. Teško je reći kada će i hoće li doista biti bolje. Ja volim reći da će biti bolje onda kada ljudi pređu na javni prijevoz. Što se tiče park&ridea, aparati nisu radili četiri minute i to je odmah bila vijest. Ok, to je istina, nismo očekivali takav pritisak na aparate, to je otklonjeno sada. Cijelo vrijeme se može plaćati karticama,aparati ne vraćaju kusur, takve aparate ZG Parking ima oduvijek. Mali izazov je s obzirom na scan a carove koji automatski skeniraju registarske oznake više ZG Parking onemogućuje da imate odrezak i da ga stavite u vjetrobransko staklo. Danas to funkcionira odlično, imamo 15 posto povećanje putnika na liniji 228. Zbog žute trake taj autobus toliko brzo prođe da možemo imati sve češće polaske, od ponedjeljka će biti svakih 7 minuta. To znači da će više ljudi moći brže doći na odredište.

Garaža na Rebru nije zatvorena, zna li se kada će biti?

Sutra. To nije u ingerenciji grada, morate znati da mi rješavamo problem koji nismo izazvali. KBC zatvara svoju garažu, ne dopušta više stotinama vozila da dođu na prostor bolnice. Tu dolaze ljudi iz cijele Hrvatske i mi smo kao odgovoran grad napravili nešto što smatramo održivim, da te ljude ne navlačimo preko Maksimirske na sjever.

Vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Nadovezat ću se na Park&Ride koji je možda atipičan, nalazi se prilično blizu centra i ne prati ga povećanje kapaciteta. Dakle, to je već postojeći parking. Ima li planova da slični sustav implementirate na druge lokacije i prate li te planove i garaže koje su često dio takvih sustava.

Ja bih čak rekao da je on specifičan i jer ne omogućuje vožnju javnim prijevozom po cijelom gradu, a ga od milja zovem Park&Rebro ili Park&Hospital. Naravno da razmišljamo o tome jer želimo što manje vozila dovlačiti u centar grada. To znači da moramo imati punktove na obodu gdje bi ljudi mogli ostaviti auto besplatno ili povoljno i prebaciti se na javni prijevoz. Idwalno bi bilo na željeznicu, istok-zapad funkcionira dobro, iako ima prostora za poboljšanje. Mi se nadamo i žudimo da HŽ napravi tri stanice na jugu pa da studenti sa Save mogu vlakom doći na Borongaj. Imamo planove, studije, imamo proračun, idemo s konkretnom izradom u 2025. lokacija za Park&Ride, to su Sesvete, Podsused, Buzin.

Govorimo o garažama?

Ne, govorimo o površinama gdje bi ljudi mogli ostaviti svoje automobile. Što se tiče garaža, prvo bi krenuli s tim hoće li tih par stotina mjesta koje postoje na tim lokacijama zaživjeti, hoće li se ljudi doista prebacivati na javni prijevoz pa onda možemo graditi garaže. Podzemne neće imati potrebe, ali nadzemne možemo graditi, puno su povoljnije i učinkovite.

Ono što je jedna od stvari koju svatko s kim razgovarate kaže je 'da, trebamo jači javni prijevoz, ali da bismo ostavili taj auto ZET mora biti bolji'. Evo, na vlastitoj koži sam iskusio koliko autobusi preskaču dolaske i polaske i koliko tramvaju treba da prijeđe Savskom, pa mi je brže i komotnije ići autom. Konkretno, moje pitanje se tiče žutih traka. Spominjali ste fizičko ograđivanje, Bukovačka ej tek prva, spominjali ste ranije Savsku, ona mi se čini kao najproblematičnija trenutno, planirate li ju fizički odvojiti?

Da, stvar s fizičkim ograđivanjem je jedan izazov u Pravilniku gdje se za fizičko ograđivanje predviđaju stupići, a zante kako oni izgledaju i kako ih se doživljava. Mi isto smatramo da je prikladnija mjera ova koju smo napravili u Bukovačkoj. Savska je specifična zbog bočnog parkiranja na određenim mjestim, ima i kolnih ulaza, onda bi bilo previše prekida i to gubi smisao. Mi ćemo na dijelu Savske, Republike Austrije, Maksimirske...nastaviti s ovim mjerama jer doista ubrzavaju javni prijevoz.

Vrlo brzo znači otprilike koliko?

Tjedni, mjeseci. 10-15 tjedana. radimo intenzivno na tome. Otkad je došlo do liberalizacije taxi prijevoza, imali smo ogroman bum, oni na pojedinim lokacijama jako usporavaju tramvajski prijevoz. Semafori su naštimani na način da puste jedan tramvaj ili dva auta.

Spomenuli ste pametne semafore, prošle godine ste rekli da je u 2024. plan stotinjak raskrižja i da su prioritet ona travajska. Kraj je godine, kako stojimo?

Premašili smo 100, imamo 103. Moram biti iskren da sam se nadao i puno više. Plan je bio do 150, Horvaćanska je pala na nabavi...Ali evo 103 je danas, do kraja godine će biti još više, iduće godine nastavljamo s još 100. Stavili smo pametne semafore na relaciji Krapinska-Ozaljska i to je jako ubrzalo promet.

Jedan od planove je i da se semafori integriraju u zajednički centar, on nije u funkciji?

Imamo projekt, jako sam zadovoljan. Išli smo s tehnički naprednijim rješenjem. To će biti malo kvalitetnije rješenje. Sada ide nabava za izvođenje. Nisu zahtjevni radovi, treba preurediti prostor pa vjerujem da će kroz koji mjesec biti sređeno.

Čini mi se da su neki rokovi malo probijeni?

Točno, nadali smo se da će to biti do kraja godine, ali evo, to s nabavama je izazov.

Prošlo je tri i pol godine, u kakvom smo prometnom stanju. I sam gradonačelnik kaže da je riječ o projektima koji su stari već 50 godina.

Razumije da pitate gdje je nešto novo. Pitate me kakve će pametne rolete biti na kući, a mi nemamo temelj. Moramo prvo to napraviti.

Recimo, kraj 2026. bismo mogli imati Prometni model?

Imat ćemo ga prije, a imat ćemo i plan održive mobilnosti koji je velika stvar za Zagreb.

Ako bi se pokazalo da sustav koji se 40-ak godine nije mijenjao primjerice u ZET-u se nije mijenjao raspored linija, trasa...

Sve je na stolu, razmišljamo o davanju novih linija, redefiniranju. Dakle, razmišljamo da neke koje nisu učinkovite se zamijene s nekim drukčijim načinom javnog prijevoza. Želimo jedan suvremeni javni prijevoz.

Trebao bi stići poziv Ministarstva za autobuse na alternativna goriva, ima li novosti i kada će ZET pojačati tu flotu? Kada ćemo imati pouzdani javni promet?

To je nešto što je svima nama apsolutni prioritet. Za autobuse smo jako dobri, 15.11. je bio neka prekretnica. Tu su izazovi i s vozačima koje uspjevamo hendlati. Velika prekretnica se očekuje s novim tramvajima koji dolaze vrlo brzo. Grad želi biti ugljično neutralan, predano se radi na tome, proveli smo analizu, odabran je smijer kojim ćemo ići. ZET će za nekoliko godina u potpunosti zamijeniti svoju flotu. Ono što je problem, sada će doći prvi električni autobusi, bit će ih svega nekoliko, a oni ne nadomještaju dizel autobuse 1 za 1 jer imaju puno veći doseg dizel. E sad, u lovu na tu ugljičnu neutralnost, zaštitu okoliša i ljudi koji udišu plinove, javni prijevoz i dizel autobus koji zagađuje preveze 100 ljudi, a to je opet 100 auta manje koji još više zagađuju nego dizel autobus.

Je li to najava da bi moglo biti još dizel buseva?

Apsolutno ne. Njihovo izbacivanje neće ići iz flote čim prvi električni dođe, to je poanta.