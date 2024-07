Vjerovali ili ne: Nakon 20 godina obećanja čini se da počinje realizacija velikog projekta na zapadu Zagreba

"Obavijest o početku radova na projektu Zatvoreni bazen Stenjevec s trafostanicom", piše na početku obavijesti koja je prije nekoliko dana osvanula na tabli u Španskom koja je već izblijedila otkada stoji i obećaje početak radova na izgradnji kupališta u tom kvartu, a o kojem smo i sami u više navrata (i više godina) pisali u Večernjem. "Mole se građani da uklone svoja vozila i predmete s parcele obzirom da od ponedjeljka 29.07.2024. na istoj kreću radovi na objektu" piše u nastavku poruke koja je ubzro osvanula i u kvartovskoj Facebook grupi "Zakaj volim Špansko".

Ispod objave - desetine komentara, od pohvale za konačnu realizaciju, ali u najvećem broju pomalo (s pravom) ciničnih dosjetki da se radovi otvaraju jubilarni 78. put jer, pamte Špančani, bazen im se obećava od ranih dvijetisućitih. No, ovaj put bi radovi zapravo mogli početi jer izvođači su odabrani i ne postoje formalno-pravne zapreke da se u projekt krene. Da će radovi početi u srpnju, obećao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević u intervju za Večernji povodom tri godine na čelu grada.

Radovi su, podsjetimo, prvotno najavljeni za proljeće ove godine , no izgleda da se u birokraciji i natječajima proces odužio do ljeta. Rok izgradnje je 18 mjeseci, a oko 20 milijuna eura bi trebao stajati cijeli kompleks koji, a o čemu smo također pisali, neće biti financiran iz europskih fondova, već na teret proračuna. S jedne strane, dio oporbe gradsku upravu proziva za nesposobnost, no oni se ne slažu već lopticu prebacuju na ministarstvo koje je provodilo natječaj. Zbog svega je pokrenuta i upravna tužba.

Što se tiče kupališta, riječ je o ideji projektnog studija Ante Murales autora Ante Nikše Bilića, Sunčice Mastelić-Ivić i Marka Gusića. A prema njoj, plan je na predviđenoj parceli oživjeti ideju kupališta iz 19. stoljeća, no na moderniji način, unutar zatvorenog i staklenog, osvijetljenog prostora u koji će se ugraditi i vrtovi postavljeni uz vanjski rub zgrade.

Izvana, pogled sa Zagrebačke avenije plijenit će veliki billboard koji će, osim za informacije, služiti i kao stubište do vodenog tobogana koji je u nacrtima. Na istočnoj se strani planira pristupni pješački trg s plitkim bazenom, u maniri pedesetih godina, s potezom klupa i jarbola za zastave uz dvostruki drvored za privatnost, ali i manju buku od okolnih prometnica.

"Tu vodenu plohu zimi bi bilo moguće koristiti za kvartovsko klizanje, a cijeli trg za prigodne adventske svečanosti. Ovaj prostor je također pogodan za primjerenu likovnu intervenciju", objašnjava se u idejnom rješenju, u kojemu se ističe i kako je cilj stvoriti novo središte naselja.

Posjetitelji će od ulaza preko foajea liftom ili stubištem stići do gledališta s 250 do 300 mjesta te do prostora ugostiteljskog objekta, ali i saune. Osim plivališnih sadržaja, kompleks uključuje i gimnastičku te dvoranu za fitness kojoj će se pristupati iz glavnog atrija. Njega će pak, planira se, krasiti staklenici dubine jedan metar koji će, osim za zaklanjanje pogleda, poslužiti i za uzgoj aromatičnih vrsta bilja za tretmane u kupalištu jer je, uz dva glavna bazena, tim arhitekata zamislio i niz manjih kupališta poput jacuzzija, gejzira, blatnih, vatrenih i zvučnih kupki, tropskog slapa, tretmana vrućim kamenjem...

