Vjenčanica od 140.000 kuna, šareni smoking i “fake” torte

Vjenčanica poput one koju nose princeze, sa 16 slojeva, četiri metra šlepa i ručno šivanim biserima, stoji odmah na ulazu u Arenu Zagreb.

Svaki detalj na njoj posebno je dizajniran i izrađen specijalnim strojevima tako da se ne može kopirati. Dao je tako dizajner Zuhair Murad na ekskluzivnosti svojim haljinama, a posebno ovoj koja je iz salona Vesne Spose stigla na Sajam vjenčanja, najveći u regiji, koji se može posjetiti još danas i sutra.

Kad pir završi u bazenu

To je i najskuplja vjenčanica na manifestaciji, a cijena joj je 140 tisuća kuna.

– Zuhaira Murada rado nose Angelina Jolie i Lady Gaga. I naše djevojke vole haljine u “princeza-stilu”, no radije će se odlučiti za onu nešto niže cijene. Muradovu ne mogu ni unajmiti jer se dizajnerske vjenčanice samo prodaju – kaže Vesna Sposa. Mladenke, dodaje, najčešće gledaju vjenčanice do 7000 kuna, a trenutačno su tražene one jako izraženih dekoltea.

Ona je tek jedna od 200 izlagača, koliko ih se ovaj vikend okupilo u Areni. Osim salona vjenčanica, predstavljaju se i cvjećari, slastičari, fotografi, dekorateri, zlatari, organizatori... Posjetitelji mogu čuti i što je to “elopement” vjenčanje, jedan od novih trendova, ali i kako izgleda svadba na otvorenom, koja je posljednjih godina iznimno popularna.

Organizatori su, naime, postavili nekoliko šatora unutar kojih je sve kao na pravom vjenčanju, od velikog stola u sredini prepunog hrane do onih manjih na kojima su pokazali kako izgleda prigodno serviranje.

Stoje ondje i oldtajmeri, Cadillac iz 1959. i Buick iz 1948., u kojima se mladenci mogu dovesti na “najsretniji dan svog života”, a osim prošetati se između izlagača, posjetitelji mogu sudjelovati i u kvizu, degustirati slastice ili pogledati neku od šest modnih revija.

Kad su u pitanju mladoženje, pak, još se “fura” klasika, kaže Martin Arbanas, koji svoja odijela nudi od 1974. Sam, ističe, dizajnira tkanine, koje se po njegovoj narudžbi rade u tvornici u Italiji i potom se od njih šivaju odijela.

– Za jedno je potrebno od 120 do 150 dana rada. Nekima su jednobojna plava i crna odijela dosadila pa za njih imamo one s malo drugačijim, prošaranim dezenom. Trenutačno je model broj jedan smoking s tzv. šal-kragnom – kaže Arbanas.

Traže se i klasične burme, dodaje Patricija Tomljenović iz zlatarne Mark Pjetri, a cijene im se kreću od 3000 do 34.000 kuna. Hit je i tzv. fake torta, ističe Mirjana Šimić, koja ih radi u slastičarnici u Sesvetama.

– Izrađuju se makete na katove, a pravi je samo onaj najviši koji se reže radi ceremonije. Ostatak torte već izrežemo i tako poslužimo – objašnjava M. Šimić. U hotelu Sport u Ivanić-Gradu mladenci se pak skupa s gostima vole okupati na bazenu u sklopu kompleksa. – Bude to obično pri kraju pira – kažu.

Gala za mala srca

Sajam na kojemu se očekuje 7000 ljudi ima i humanitarni karakter: posjetitelji mogu sudjelovati u dobrotvornoj tomboli za 25 kuna te tako pomoći štićenicima udruge “Veliko srce malom srcu”, a akciju podržavaju i razna poznata lica – među kojima i pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa, ujedno i zaštitno lice manifestacije – koja će se u vjenčanicama, večernjim haljinama i odijelima prošetati pistom na donatorskoj reviji večeras 18 sati.

