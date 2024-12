VIDEO 'Potres je jutros pogodio Zagreb?', Izbjegavajte Draškovićevu, tramvajske linije voze drugom trasom

Iz Grada su najavili da se u Draškovićevoj ulici na broju 26 sutra provodi terenska vježba civilne zaštite pod nazivom "Potres 2024." Cilj je provjera spremnosti sustava civilne zaštite i operativnih snaga u slučaju velikih nesreća, poput potresa i pratećih požara. Prema scenariju pokazne vježbe - potres magnitude 6.0 prema Richteru, s epicentrom u Markuševcu, pogodit će Zagreb u petak u jutarnjim satima. Takav potres stvara velike štete na starijim i slabije građenim zgradama, što će biti prikazano kroz različite segmente - napisali su.

S obzirom na to da su mogući privremeni prekidi prometa u vrijeme izvođenja vježbe, iz Grada su zamolili za razumijevanje. Zbog vježbe će do 9.45 sati ZET-ove tramvajske linije 4 i 8 prometovati izmijenjenim trasama. Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Šubićeva - Maksimirska - Dubec. Linija 8 Kvaternikov trg - Šubićeva - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Branimirova - Autobusni kolodvor - Zapruđe.

