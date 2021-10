VIDEO Pjesme o Zagrebu: Smrti, proročanstva Željka Pervana, i neprežaljene Dvije lipe

Neki od njih voljeli su ga javno, drugi tajno, no ljubav zagrebačkih pjesnika i glazbenika vječna je i neobjašnjiva. Možda griješimo, no čini nam se da nijedan grad nije toliko opjevan kao onaj pod Medvednicom, osim možda Pariza ili New Yorka s kojima su ga u njegovim zlatnim godinama i uspoređivali. Poznate i manje poznate pjesme o Zagreb teško je pobrojati u jednome 'šusu' pa u nastavku donosimo prvih deset koje smo poredali kronološki od one najstarije prema 'friškijima'.

1. Dragutin Domjanić "Serbus dragi Zagreb moj" (1920.)

Malo tko zna da je pjesmu "Serbus dragi Zagreb moj" napisao veliki kajkavski pjesnik Dragutin Domjanić. I njegove druge pjesme poput "Fala" ili "Popevke sam slagal" također su uglazbljene i purgeri ih pjevaju u svim prilikama. "Serbus" je Domjanić napisao u sklopu svog jedinog dramskog djela, satiričnog igrokaza "Petrica Kerempuh i spametni osel" praizvedenog 1920. u Hrvatskom glazbenom zavodu. U igrokazu, Domjanić se ruga društvenoj zbilji 20-ih, a u aranžmanu kakav pjevamo i danas, uglazbio ga je Nikica Kalogjera. Nezaboravni prepjev pjesme koji se pokazao proročkim napravio je 1989. Željko Pervan te metaforički najavio kulturno propadanje grada (koje je još uvijek u tijeku).

2. Dragutin Brahm "Moj Zagreb tak imam te rad" (1930.?)

Jednu od najljepših pjesama ikada spjevanih o našem gradu, još ćete više voljeti kada čujete priču o njenom autoru, Dragutinu Brahmu. Svestrani Brahm rodio se 1909. i bio je pjesnik, glazbenik, nakladnik, skladatelj, tekstopisac, slikar, planinar, alpinist, skijaš i stolni tenisač. Umro je tragično, u pokušaju osvajanja stijene Anićev kuk u blizini Paklenice i postao prva smrtno stradala osoba u povijesti hrvatskog planinarstva. Imao je samo 29 godina. Ruta prama Anića kuku na Paklenici danas se po njemu zove Brahmova staza.

3. Zvonimir Krkljuš "Pjesma Zagrebu" (1949.)

Vršnjak naših baka i djedova uz Ivu Robića, bio je možda jedini pjevač u poslijeratnom Zagrebu. Uz Ivu, često je nastupao u zagrebačkom Grill Roomu, u podrumu Gradske kavane. Svoju najpoznatiju pjesmu snimio je 1949. za Elektroton (budući Jugoton). Bez obzira na to što je od nje prošlo više od 70 godina, još uvijek nije izgubila svoj šarm, a u Zagrebu malo tko ne zna refren svima srcu znan, "O, bijeli Zagreb grad, u tebi svatko hoće živjet rad"...

4. Arsen Dedić "Dvije lipe" (1962.)

Veliki kantautor imao je svoje 'prste' u još nekim od najljepših pjesama o Zagrebu, no nekako nam je najdraža "Dvije lipe" iz 1962. Ne samo zato što nas uhvati nostalgija za Trešnjevkom kakva je bila nekoć, prije divlje gradnje, već i tuga za kultnom gostionicom "Dvije lipe" koja već dugi niz godina nedostaje ovom dijelu grada. Na njenom je mjestu niknuo casino što spada u neke od najvećih urbanocida u povijesti grada pod Sljemenom. Zanimljivo zvuči i početni stih "Na kraju grada, bliže rijeci, u kavani kod Divje lipe" jer je modernom slušatelju nepojmljivo da je Trešnjevački plac i njegova najpoznatija gostiona nekoć bilo mjesto gdje je završavao grad, a počinjala su blatna predgrađa.

5. Gabi Novak "Krovovi" (1962.)

Iste je godine je Zagreb opjevala i Arsenova životna družica Gabi Novak u pomalo zaboravljenom šlageru "Krovovi". Iako Gabi nigdje u stihovima ne spominje direktno Zagreb, pjesma o sivim šeširima grada, okupanim jesenskim kišama koje dodiruju krošnje kestena, toliko asociraju na Zagreb da je nemoguće da pjeva i o jednom drugom lokalitetu. A tko zna, možda Gabi uopće ne pjeva o krovovima, već također o kultnom zagrebačkom mjestu, krčmi "Pod starim krovovima" koja i danas, baš kao i 60-ih, toči izvrstan gemišt i okuplja šaroliko društvo gradskih boema, šminkera, kulturnjaka, a i političara zbog blizine Sabora.

6. Zdenka Vučković "Zagreb, Zagreb" (1963.)

Mnoge tajne gornjeg grada svaka klupa pričat' još uvijek zna. A danas priča i legendu o Zdenki Vučković, malenoj djevojčici koja je sa samo 15 godina pokorila jugoslavensku estradu. Bila je prva teen zvijezda bivše države, a hit "Moja mala djevojčica" koji je otpjevala s Ivom Robićem, postao je jedna od omiljenih dječjih pjesama koje se i danas rado pjevaju. Rođena Zagrepčanka pokorila je 1963. Zagrebački festival pjesmom "Zagreb, Zagreb" koju je napisao Alfons Vučer. Na istom festivalu dobila je i nagradu za izvedbu najbolje plesne melodije, Krajačevog twista "Platno, boje, kist i tvist" koju je izvela u alternaciji s kvartetom 4M i sastavom Bijele Strijele. Velika Zdenka Vučković svoj je rodni grad zauvijek napustila 7. ožujka 2020.

7. Ivo Robić "Golubovi" (1964.)

Iako te vješti piloti od perja što gugutanjem kite grad mnogi nazivaju 'letećim štakorima', sigurni smo da promijene mišljenje kada čuju evergreen "Golubovi" Ive Robića. Izgleda da su u ranim šezdesetima u trendu bile pjesme o Zagrebu, jer baš u tom periodu nastaju neke od najljepših. Zanimljivo, glazbu za golubove je napisao Osječanin, veliki Branko Mihaljević, autor "Zeke i potočića", a tekst je napisao Drago Britvić. Ime Ive Robića zauvijek će biti upisano legendu o Zagrebu, voljenom gradu, kojemu je posvetio brojne šlagere od poznatih poput "Golubova" do manje poznatih kao što je šarmantna skladba "Jesen na Zrinjevcu". Podjestimo, Robićeva pobjeda na Zagrebačkom festivalu 1953. skladbom "Ta tvoja ruka mala" povjesničari smatraju početkom moderne diskografije u Hrvatskoj i Jugoslaviji.

8. Lado Leskovar "Potraži me u predgrađu" (1964.)

Još jednu pjesmu u kojoj se direktno ne spominje Zagreb, no iz nje mirišu jorgovani proljeća, ali i kruta goriva jeseni njegovih predgrađa otpjevao je Slovenac, a nagrađena je u Opatiji. Glazbu je napisao Zdenko Runjić, a i za ove stihove zaslužan je Drago Britvić. O nastanku pjesme, Runjić je glazbenom kritičaru Draženu Vrdoljaku ispričao zanimljivu anegdotu.

"Napisao sam pjesmu o starom, šepavom psu u nekom sirotinjskom ambijentu, iako je osnovna tema bila ljubavna. Nazvali su me sa žiriranja i Josip Stojanović, tadašnji "komesar" za zabavnu glazbu, rekao mi je da je glazba vrlo zanimljiva, ali da treba promijeniti tekst jer je odveć sumoran. Dopuštam li da Britvić napiše novi? Napravio je, nema sumnje, lijep tekst, ali meni je prva verzija uvijek intimno ostala bliža", ispričao je Runjić, no originalne stihove o mršavom psu nikada nismo čuli kako zvuče.

9. Zdenka Vučković i Arsen Dedić "Tebi grade moj" (1967.)

Od zidina starih do Save, s mostova obale nove, lepršaju zastave plave, Zagreb u zagrljaj zove, neki su od najljepših stihova posvećenih Zagrebu. Napisao ih je Arsen Dedić koji u skladbi pjeva prateći vokal Zdenki Vučković, a uglazbio ju je Pero Gotovac, sin velikog Jakova Gotovca, autora nacionalne opere "Ero s onoga svijeta". Izveli su je na Zagrebačkom festivalu, no nisu pobijedili pa su se krajem te dekade pjesme posvećene Zagrebu znatno prorijedile na repertoaru festa.

10. Zvonko Špišić "Trešnjevačka balada" (1970.)

Trešnjevku je uz Dedića najljepše opjevao njen šansonijer Zvonko Špišić i s vremenom je postala himnom stare Trešnjevke i svih njenih stanovnika. "Balada" je, ispričao je u jednom intervjuu, nastajala čak devet godina.

"Imao sam naziv pjesme i jedva sam našao nekog tko će mi napisati baš ono što sam želio. Veliki pjesnik Drago Britvić napravio je to nakon četiri godine, a onda je pjesma još pet godina stajala u ladicama radiopostaja. Tek kad se počela puštati na radiju u Ljubljani, prepoznali su je i u Zagrebu. Nakon toga Balada je postala slavna, zvali su me u Sarajevo, Beograd, ali i sve ostale gradove Europe svugdje, samo da pjevam o Trešnjevci, i to uvijek samo u pratnji velikih orkestara", otkrio je neprežaljeni šansonijer koji je umro 2017. u istoj kući na Trešnjevci gdje se rodio 1937. Soju ulicu na kvartu koji je opjevao, Špišić još uvijek čeka.

Koja je vaša omiljena pjesma? Napišite nam u komentarima jer ćemo serijal o pjesmama o Zagrebu nastaviti onima iz sljedećih dekada, 70-ih i 80-ih.

