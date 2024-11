VIDEO, FOTO Kako zamijesiti savršeno tijesto za pizzu otkrit će vam prvi hrvatski šaptač pizzama

Pizza vam je jedno od omiljenih jela, probali ste ih na stotine varijanti, no u kuhinji jednostavno niste dovoljno vješti da biste savršeno tijesto napravili i kod kuće? U tome vam može pomoći "The Pizza Whisperer", novi projekt Marka Vanjaka u sklopu kojega će, u maloj moderno uređenoj kućici na Velesajmu koja se smjestila u neposrednoj blizini paviljona 14, zajedno sa suprugom Majom, održavati radionice izrade mnogima omiljene delicije. Hrvatska je tako dobila prvog šaptača pizzama koji će vas, između ostalog, podučiti kako da vam tijesto svaki put ispadne savršeno, izvana hrskavo, a iznutra meko i prozračno, stoga nismo mogli odoljeti a da se i sami u tome ne okušamo.

– Ovdje zapravo radimo pizzu "in teglia", u prijevodu s talijanskog na hrvatski "iz pleha". Talijani tijesto rade malo drugačije od nas jer iako su u većini slučajeva u kuhinji dosta živahni, imaju strpljenja čekati pola dana ili čak cijeli dan da se tijesto digne. Kod nas uvijek prevlada taj stres da se tijesto mora zamijesiti brzo, no da bi pizza bila mekana i prozračna, treba vremena. Takvo se tijesto radi s većom koncentracijom vode, zbog čega je njime malo teže manipulirati, no kako bi se proces olakšao postoje razne tehnike koje ćemo proći u sklopu radionica – govori Marko.

Nakon što se svladaju tehnike, dodaje, pizzu u kakvima ćete guštati tijekom cijele večeri, odnosno tri sata koliko traje radionica, kod kućete ćete moći napraviti bez da zaprljate ruke. Radionice su namijenjene za 12 sudionika, a na stolu će vas dočekati zdjela s gotovim tijestom te prethodno izvagani sastojci poput brašna, vode, svježeg kvasca, maslinovog ulja i morske soli, koje ćete koristiti u izradi vlastitog tijesta. U izradi se koristi brašno tipa 00, iz talijanskih mlinova, s 13,5 posto proteina, kojeg ćete kilogram, usto, dobiti i na poklon koji podrazumijeva San Marzano umak od rajčice zaštićen DOP (Denominazione d'Origine Protetta) oznakom, odnosno oznakom izvornosti. Pored zdjele pronaći ćete i recept, kroz svaki korak izrade vodit će vas Marko koji će vas, usto podučiti i tehnikama "strech and fold", "coil fold" te laminiranja.

Nakon svakih nekoliko koraka tijestu je potreban "odmor", a dok čekate imat ćete prilike guštati u najfinijim vinskim kapljicama, a Marko će vam pripremiti i brojne delicije. Na jelovniku su tako "Fritta", odnosno prženo pizza tijesto s vučenom svinjetinom i coleslaw salatom za predjelo, a tijekom večeri guštat ćete i u tri varijante pizze, među kojima je i ona s nadjevom od mozzarelle, tartara od lososa, ricotte infuzirane limunovom koricom, tostiranim kaparima, ikrom lososa te mikrozelenjem. Tu je i "Truffle mortadella" s nadjevom od mortadelle s tartufima, mozzarelle, bosiljka, pesta od pistacija, a posipana je i prženom verzijom orašastog ploda. Oduševit će vas i "Creamy mushroom", pizza s kremom od buče, dimljenom provolom, šumskim gljivama, straciatellom di buratta te čipsom od grana padana.

Pizza je, kaže, u Markov život ušla 2009. kada je njegova obitelj otvorila pizzeriju u Sukošanu. Tada je radio u servisu, a u pizza kuhinju je ušao nakon što su otvorili popularnu pizzeriju O'Hara. Prije četiri godine počeo je raditi kao konzultant za pizzerije, a istovremeno radi na postavljanju standarda u hotelskim lancima poput Maistre, Aminessa i dubrovačkog Royal resorta, kao i pulskog Arenaturista i lošinjske Jadranke. Kao promotor tradicije u udruzi AGTI (Associazione Grani Tradizionale Italiani) educira o tradicionalnom načinu pripreme napoletanske pizze. Kroz dugogodišnji rad, zajedno sa svojom obitelji, obučio je cijelu vojsku pizza majstora u regiji. Na "The Pizza Whisperer" radionice, koje je pokrenuo zajedno sa suprugom Majom, koja je godinama radila u poznatoj grupaciji restorana Soho Garden u Dubaiju, prijaviti se možete ovdje, a cijena po osobi je 120 eura.