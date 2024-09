VIDEO Bili smo na festivalu palačinki i sve isprobali: 'Vratile su nas u djetinjstvo, a ova oborila s nogu...'

Nizozemci peku poffertjes, Francuzi guštaju uz crêpes, indijskim kućama miriše dosa, a jeli su ih i stari Rimljani i Grci. Riječ palačinka u spisima se prvi put pojavljuje još 1430., a nalazi su pokazali kako su ih ljudi jeli već u kamenom dobu. Moguće je da to nisu bile palačinke kakve znamo danas, no ideja je ostala ista: ravna, pržena slastica okruglog oblika za koju su potrebni tek jaja, brašno i mlijeko. A ajvarčinka, palačinkotorta, blinčik, čipkasta... samo su neke od verzija koje se nude na prvom zagrebačkom festivalu palačinki u Rougemarin Parku, koji se može posjetiti do 8. rujna. Odlučili smo ih testirati, deset slatkih i četiri slane, a tog "teškog" zadatka prihvatio se kušački žiri u kojemu su, uz autoricu ovih redaka, bili i Ida Balog, Nikolina Orešković, Gabrijela Krešić i Dario Topić.

Uz čašu mlijeka i za ljubitelje ljutoga

Apsolutnog pobjednika, barem što se tiče slatkih varijanti, pronašli smo u Ledovoj kućici. Dali su joj ime palačinkotorta, a za četiri eura, kako joj i samo ime govori, guštat ćete u torti od palačinki začinjenoj mascarpone kremom, slanom karamelom, sladoledom od bourbon vanilije i cvijetom soli. – Idealan ljetni desert, baš osvježavajuć. Vizualno je privlačan, okusi su lijepo izbalansirani, slatko, ali ne teško. Čista petica – istaknula je Gabrijela. Nudi se ondje i palačinka Njofra za 3,50 eura, koja ne gubi okus omiljenog sladoleda. Nikolini se posebno svidio "trenutak hrskavosti", a Dario je zamijetio kako bi odlično išla uz čašu mlijeka koju možete dobiti besplatno.

Od blinčik ruske palačinke sa šlagom, umakom od čokolade i preljevom od šumskog voća, koja stoji tri eura, kušački je tim pak malo više očekivao. – Fora je jer je smotana u obliku kvadrata, ali šlag mi previše dominira – kazala je Gabrijela.

Kada je riječ o slanim palačinkama, žiri se nije mogao odlučiti za jednu omiljenu. Prvo mjesto tako dijele Crispy cheese Cheddar i Crispy cheese Dimsi palačinke koje se nude u Dukatovoj kućici. Obična palačinka omotana je onom od sira, a verzija s cheddarom, koja stoji četiri eura, bogata je i okusima Dukatela mliječnog namaza, pikantne salame, grčkog jogurta i sambal umaka. – Nakon prvog zalogaja dolazi "aftertaste" za oznojiti se. Nisam očekivao da je toliko pikantna. Tekstura je odlična, a osvježavajuća krema od sira uspije te spasiti od ove vrućine – istaknuo je Dario, a Nikolina dodala kako je ne bi preporučila onima koji nisu ljubitelji ljutoga. Dimsi palačinka 50 je centi jeftinija, a Gabrijeli se svidio "aftertaste" koji ostavlja dimljeni sir. I ta je verzija punjena mliječnim namazom, ali i prženim lukom, posipom Drniškog pršuta, kiselim vrhnjem i umakom od vlasca. – Fina je, odmak od klasične palačinke. Slana kombinacija koju bih preporučila svima – kazala je Ida.

Dukat nudi i kukuruzne američke palačinke, u porciji koja stoji tri eura dođu tri komada, a svaki je preliven drugim umakom, sambalom, od mente i od vlasca. Podsjećaju na domaći kukuruzni kruh, primijetio je Dario, a Nikolina je istaknula kako su jednostavne za konzumaciju.

Čipkasta palačinka za 2,50 eura oduševila nas je izgledom, što joj daje dodatni bod za originalnu prezentaciju. Međutim, složili su se kušači, šlaga je previše pa se kakaov posip i umak od čokolade baš i ne osjete. – Obična palačinka, po okusima nije baš inovativna, ali po prezentaciji definitivno jest – komentirala je Nikolina.

Crepe Suzette s džemom od marelice i sirupom od karamele i naranče, koja stoji 3,50 eura, te američke palačinke s umakom od čokolade i džemom od jagode, koje se nude za tri, žiri je vratio u djetinjstvo. Lagane su, s domaćim džemovima, a mogu se pronaći u kućici "Bakina tajna". – Pun pogodak, nešto po što bih se vratio – kazao je Dario.

Kad su vam top one s puno namaza

Oko Ajvarčinke kušači su u početku bili skeptični. Stoji tri eura, a riječ je o češkoj palačinki od krumpira punjenoj blagim ajvarom, orasima, češnjakom, limunom i peršinom. Na prvu nespojivo, a već na drugu ugodno iznenađenje. – Nisam očekivala da će mi se svidjeti, no ajvar se super osjeti, a čak i orasi pašu – ustvrdila je Nikolina.

Palačinke iz Metroove kućice najviše su se svidjele Idi. – Oborile su me s nogu, volim kada su palačinke pune namaza – poručila je. A probali smo ondje Creme brulée palačinku s kremom od vanilije, karamelom i sladoledom, koja stoji 2,50 eura, ali i Tiramisu s mascarponeom i kavom, Nocciolu s pastom od lješnjaka te Pistacchio s posipom od pistacije i bijelom čokoladom, a sve stoje po tri eura.

– Sviđaju mi se "pudingaste" kreme, standardne palačinke s homemade Nutellom, fino tijesto i lijepo izbalansirani okusi – zaključio je Dario.