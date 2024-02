Večernji otkriva uzrok misterioznog smrada u Zagrebu: Izmjerene su veće količine kancerogenog spoja

Prije točno 18 dana, 2. veljače, misteriozan smrad uznemirio je stanovnike Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak. Zbog simptoma nalik trovanju, glavobolje i povraćanja uzrokovanih neizdrživim vonjem zabrinuti stanovnici ulica Horvatovac, Zeleni Dol, Srebrnjak i Petrova uputili su niz poziva hitnim službama koje su izašle na intervencije.

Utvrđeno je da uzrok ovoga puta nije kompostana, smeće, gnoj niti biootpad, već nepoznata supstanca koja je u većim količinama završila u kanalizaciji. Podružnica Zagrebačkog holdinga Vodoopskrba i odvodnja potom je isparala kanalizaciju, situacija se smirila, no javnost do sada nije dobila odgovore što se zapravo dogodilo.

Večernji je list, međutim, dobio na uvid dokumentaciju koja to objašnjava. Pokazali su nam ju neki od pogođenih susjeda, a iz nje je jasno vidljivo kako su na lokacijama gdje je prijavljen čudan miris, izmjerene povećane količine benzena, aromatskog ugljikovodika koji pri sobnoj temperaturi postaje lako zapaljiva tekućina intenzivnog mirisa. Benzen je uz to i mutagen, ima kancerogena svojstva, štetan je za okoliš, a pare su mu otrovne i eksplozivne. Iako je javnost za problem saznala tek nakon što su vijest o smradu 2. veljače objavili svi mediji, problem se pojavio puno ranije, govore susjedi koji su željeli ostati anonimni.

– S vremena na vrijeme znamo osjetiti taj miris, smrdjelo je i nekoliko dana pred Božić, no još nikad ovako - govori stanovnica pogođenog kvarta koja je željela ostati anonimna. Sve je počelo dan ranije, oko 16 sati u četvrtak, otkriva ona.

– Krenulo je u valovima, a onda se cijela kuća napunila teškim mirisom. Mi smo mislili da je razrjeđivač, susjedi su mislili da nešto farbam. Miris je postajao sve jači pa smo nazvali 112, a tamo su nam rekli da su pozvali Vodovod i odvodnju da izađe na teren. Oko 21 sat javili su nam kako je ViO isprao vodovod na Srebrnjaku, no to nije pomoglo jer se miris nije širio sa Srebrnjaka nego od kanala na koji su spojeni Zeleni dol, Petrova i Institut Ruđer Bošković - govore susjedi.

Tu su noć proveli s otvorenim prozorima, spavajući u jaknama.

U petak oko 6 ujutro ponovno su pozvali policiju i vatrogasce koji su izašli na teren te svojim mjernim uređajima utvrdili prisutnost visokih razina benzena, 8 ppm jedinica.

GALERIJA Pogledajte kako je Zagreb izgledao prije 10 godina

–Godišnja granična vrijednost za benzen od 5 mikrograma/m3 u vanjskom zraku propisana je Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku. Ta granična vrijednost relevantna je kod kontinuiranog praćenja koncentracija benzena u vanjskom zraku, a uredbu je donijela Vlada. Također, postoji i granična vrijednost izloženosti za benzen propisana Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti I biološkim graničnim vrijednostima. Prema tom Pravilniku granična vrijednost izloženosti za 8-satno radno vrijeme iznosi 1 ppm odnosno 3,25 mg/m3. Pravilnik je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - objasnili su nam prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. ing., voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju NZJZ "Dr. Andrija Štampar" i Marko Marić, dipl. ing. el. u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Vrijednosti izmjerene na intervenciji za koju smo na uvid dobili dokumenta, premašuju granične vrijednosti, a stanovnici su im bili izloženi više od 24 sata.

–Svaka čast dečkima koji su izašli na intervenciju. Vatrogasci, policija i ViO trudili su se da nam pomognu, isprali su cijevi u najbržem mogućem roku. Jedan inspektor iz vodovoda nam je rekao da kada benzen uđe u vodu, postaje lakši od nje pa isparava iz odvoda i skuplja se u prostorijama pa će se u prostoru zadržati još nekoliko dana- govori susjeda.

Kada su službe otišla s intervencije, počelo je smrdjeti još jače, pričaju susjedi pa su ponovno pozvali vatrogasce. Iz zapisnika s intervencije koji smo dobili na uvid, vidljivo je kako su ovoga puta izmjerene još veče količine od čak 10 ppm. Te su vrijednosti pronađene u šahtovima i kutijama za struju, a kako vrijednost dvostruko premašuju dozvoljenu količinu vatrogasci su ukućanima savjetovali da napuste objekt. Jedan je od ukućana ipak ostao, no smrad se uvečer počeo intenzivirati pa je oko 10 sati ponovno nazvao 112.

-U tom se trenutku toliko nagutao tog mirisa da se intervencije uopće ne sjeća - pričaju susjedi. Šahtove je istog dana, dodaje, obišao i Državni inspektorat. Prve neslužbene informacije tog petka ukazivale su na to da je kontaminacija odvoda nastala na obližnjem Institutu Ruđer Bošković, no oni su to vrlo brzo demantirali. Rezultati istrage Inspektorata, međutim, pokazuju drugačije.

–Vodopravna inspekcija na lokaciji je obavila uzorkovanje otpadne vode iz sustava javne odvodnje te je utvrđeno onečišćenje organskim otapalima koja se koriste u profesionalne svrhe registriranih subjekata. Slijedom navedenoga pokrenula je prekršajni postupak protiv pravne i odgovorne osobe u pravnoj osobi - stoji u odgovoru na naš upit, a neslužbeno smo doznali kako je pravna osoba iz prekršajne prijave IRB. Benzen pronađen u odvozu nalazi se u benzinu i razrjeđivačima, a neka je od tih otopina pod za sad neutvrđenim okolnostima dospjela u odvode.

Vodopravna inspekcija o pokretanju prekršajnog postupka IRB je obavijestila prošlog petka, kažu nam u Institutu.

–Institut je u otvorenom roku dostavio očitovanje na Zapisnik Vodopravne inspekcije kojim se podrobno očitovao na sve okolnosti slučaja. Zapisnikom je utvrđeno da je došlo do ispuštanja onečišćujućih tvari u sustav javne odvodnje aglomeracije Zagreb na ispustu KO1 - Zeleni dol. Međutim, za sada nije jednoznačno utvrđeno kako je došlo do točkastog onečišćenja na oknu Zeleni dol koji se nalazi u nepristupačnom dijelu Instituta u zoni građevinskih radova, te na javnoj odvodnji na koju su spojeni i vanjski korisnici, a u čijoj se neposrednoj blizini također odvijaju građevinski radovi. Točkasto onečišćenje je u najkraćem mogućem roku sanirano ispiranjem kanalizacijskog sustava te ne postoji opasnost za ljude i okoliš - odgovaraju u IRB-u.

Analizom uzoraka pronađena je smjesa kemikalija koje se ne mogu pojedinačno nabaviti u maloprodaji, ali se uobičajeno nalaze u naftnim derivatima kao što su dizelsko gorivo, benzin i razrjeđivač, objašnjavaju iz "Ruđera" te dodaju kako je mjerenjima na njihovom području benzen utvrđen je u vrlo malim koncentracijama, višestruko ispod dozvoljenih vrijednosti.

-IRB kao najveća znanstvenoistraživačka institucija u Hrvatskoj zaista u istraživačke svrhe koristi niz kemikalija, ali jasno definiranog sastava i visoke čistoće, te se one redovito i organizirano zbrinjavaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, putem ovlaštene pravne osobe - zaključili su u IRB-u. Susjedi s kojima smo pričali i dalje su zabrinuti jer smatraju da je sustav zakazao, a isto govori i Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada.

–Kao i u slučaju drugih izvanrednih situacija poput pada drona, oluje ili jakuševečkih odrona, Grad Zagreb je dokazao kako ne postoji jasna koordinacija službi, niti njihova pripremljenost za ovakve situacije. Grad je, kao i uvijek, prebacivao odgovornost, o svemu se komuniciralo loše i šturo pa se činilo kao da se pokušava zataškati. Srećom pa je u ovom slučaju riječ bila manjem incidentu, no brine me što bi se dogodilo da je situacija poprimila veće razmjere - pita se Pavlović.

VIDEO: Tramvaj iskočio iz tračnica kraj Zapadnog kolodvora, na terenu i dizalica