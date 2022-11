Tomašević o smradu s Jakuševca: Smrdjele su farme svinja koje smo ugasili

Gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je jutros, na Zagrebačkom velesajmu 44. izdanje najveće književne manifestacije u Hrvatskoj, sajam knjiga i učila – Interliber.

Ondje će do nedjelje, u četiri paviljona 269 izlagača iz 15 zemalja predstaviti brojne naslove svjetski poznatih bestselera i književnih spisateljskih zvijezda uz uvijek zanimljive sadržaje za sve uzraste; od predstavljanja novih knjiga, druženja i razgovora s književnicima, susreta nakladnika, knjižara i knjižničara, do književnih čitaonica i radionica, kvizova, radionica, dodjela književnih nagrada i još mnogo toga.

Nakon otvorenja, gradonačelnik je u 11 sati, sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom, održao redovnu konferenciju za novinare.

POGLEDAJTE VIDEO KONFERENCIJE:

TIJEK KONFERENCIJE:

Gradonačelnik je konferenciju započeo odgovaranjem na pitanja vezanima uz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.

- Danas, nešto više od mjesec dana nakon uvođenja novog modela odvoza imamo novije podatke koje možemo usporediti s istim mjesecom prošle godine. Tako ovog listopada, u odnosu na listoipad prošle godine imamo 27 posto manje miješanog komulanog otpada - istaknuo je.

Dodao je i kako je u odnosu na listopad lani, odvojeno čak 40 posto više plastike, 36 posto biootpada te devet posto papirnatog otpada.

- U desetak gradskih četvrti više od 80 posto spremnika sadrži isključivo plave vrećice, a negdje čak i 90 posto - izjavio je te dodao kako je kada se radi o obiteljskim kućama, najbolja gradska četvrt Gornja Dubrava.

Najavio je i kako je nova pročelnica Gradskog ureda za socijanu zaštitu, zdravstvo i branitelje Lora Vidović, poznata hrvatskoj javnosti kao bivša pučka pravobraniteljica.

O kompostani na Jakuševcu

- Nova kompostana trebala bi biti u Novskoj. Dobar dio neugodnih mirisa širio se od svinja koje se drže oko Jakuševca, to je problem koji se 20 godina nije riješio. Otkad smo došli na vlast taj broj svinja se sa 1500 smanjio na 100, a broj farmi od 20 na pet - istaknuo je te dodao kako sav otpad, kada mogu obrađuju vlastitim kapacitetima, plastiku isključivo privatnim kapacitetima.

O adventu

- Svjetsko nogometno prvenstvo poklopit će se s adventom pa tražimo opcije da se nađu lokacije na kojima se mogu gledati utakmice. Bundek je možda jedna opcija jer je pod upravljanjem Ustanove za upravljanje sportskim objektima - izjavio je.

O božićnicama

Na pitanja novinara o božićnicama istaknuo je kako će umirovljenicima čija je mirovina manja od 1700 kuna biti isplaćeno 200 kuna božićnice te kako je to dvostruko više u odnosu na prošlu godinu.

- Pokušavamo izbalansirati udar inflacije. Proračun koji imamo je izgubio na vrijednosti i to za milijardu kuna. Cijene rastu, a plaće ne prate taj rast cijena. Radimo najbolje što možemo s proračunom koji imamo - kazao je Tomašević.

O obnovi od potresa i vrtićima

- Prioritet nam je dakako obnova zgrada od potresa, jer Grad mora obnoviti još stotinjak zgrada. Do sada smo završili već četiri cjelovite obnove i do kraja godine ćemo još dvije. Na to trošimo stotine milijuna kuna, za Fond solidarnosti prijavljujemo milijardu kuna. Za vrtiće nam je na NPO-u prošlo 16 projekata i dobit ćemo ukupno četvrtinu novca za njih - rekao je.