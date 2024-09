Večeras u Dokukinu KIC 'Filmovi s margine', a sutra projekcija novog dokumentarca nobelovke Annie Ernaux

U suradnji s produkcijom Factum danas u 19 sati očekuju nas projekcije pomalo zaboravljenih filmova Nikole Strašeka. U sklopu Filmova s margine prikazat će se dva filma ovog redatelja i pjesnika - nagrađivani Ubil bum te! te srednjometražni Čedo, a nakon projekcije slijedi razgovor sa samim autorom Strašekom te producentom Nenadom Puhovskim, uz moderiranje filmskog kritičara i producenta ZagrebDoxa Hrvoja Pukšeca. Ulaz je slobodan.

Sutra i u nedjelju na rasporedu je dokumentarac Godine super osmice koji potpisuju dobitnica Nobelove nagrade za književnost Annie Ernaux i njezin sin David Ernaux-Briot. Film je sastavljen od kućnih videa koja je snimao njezin pokojni bivši suprug Phillip Ernaux, sve do njihova razvoda 1981. godine. Kao i u svojim literarnim djelima, Ernaux kroz film spaja autobiografiju sa sociološkim pogledom na suvremena zbivanja. Rezultat je intiman portret male obitelji čija se dinamika postepeno mijenja.

Film prikazujemo u sklopu programa 10. Rendez-vous au cinéma koji je nastao u partnerstvu Francuskog instituta u Hrvatskoj, Kino mreže i Hrvatskog audiovizualnog centra. Nakon projekcije sutra u 19 sati voditeljica Dokukina Dina Pokrajac razgovarat će s prevoditeljicom Vlatkom Valentić i profesoricom francuske književnosti Ingrid Šafranek. Film je još na programu u nedjelju u 20 sati i 45 minuta.

U petak nakon Ernauxinog dokumentarca, slijedi dodatna projekcija Mutiny in Heaven: The Birthday Party, dokumentarca o anarhičnom ethosu, konfrontacijama i legendarnim nastupima benda The Birthday PartyNicka Cavea. Ekskluzivnim, iskrenim intervjuima, bogatom i nikada viđenom arhivom, neobjavljenim pjesmama, studijskim snimkama, animacijom i multimedijalnim sadržajem film nas vraća u prošlost benda otkrivajući pitanja njegova podrijetla, snova, nadanja i motivacije ključnih članova.

U nedjelju 22. rujna u 19 sati vrijeme je za novo izdanje programa Hall of Fame na kojem gledamo remek-djelo američkog nezavisnog filma, Otpadnike Kenta Mackenzieja. Film prati jednu noć u životu mladih Indijanaca koji su 1950-ih otišli s rezervata da bi živjeli u Los Angelesu. Melankoličan spoj film-noira i etnografske studije uspostavlja neočekivane paralele između latentnog kolonijalizma i urbane regeneracije u poslijeratnoj Americi. Uvodnu riječ u film održat će filmska kritičarka Sara Simić.