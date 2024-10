Elle Style Awards okupio modnu elitu u prepunoj zagrebačkoj Laubi i proglasio 11 laureata za najprestižniju modnu nagradu na svijetu

Zagrebačka Lauba bila je premala za sve zvijezda i najstylish osoba hrvatske modne scene koji su željeli prisustvovati dodjeli najprestižnijih modnih nagrada - Elle Style Awards 2024! Bilo je to pravo slavlje kreativnost u svom punom sjaju, i to pod kapom brenda Elle, najpoznatijeg modnog magazina na svijetu, koji danas broji čak 40 milijuna čitatelja diljem svijeta, kroz 50 izdanja časopisa Ellea u 50 zemlje svijeta te 46 web portala s gotovo 100 milijuna jedinstvenih posjetitelja svakoga mjeseca.

Nadahnuta vremenom koje je provela u New Yorku tijekom Drugog svjetskog rata, 21. studenoga daleke 1945. godine, Hélène Lazareff razvila je vlastiti koncept za ženski časopis čiji je ključni urednički pristup bio pružiti ženama ekskluzivan i neusporediv pristup modi i ljepoti, a istodobno zadržati bliskost sa svojim čitateljima. Jaki društven angažman bio je imperativ uredničkog koncepta koji već gotovo 80 godina uspješno slijedi međunarodna obitelj najpoznatijeg modnog magazina na svijetu, a upravo tu vrlo angažiranu i uspješnu formulu, koja je od početka bila puno više od modnog brenda, slijedi i tim hrvatskog Ellea koji istinski vjeruje da su žene koje pokreću svijet vječita inspiracija i snaga te da svatko od nas ima snagu inicirati promjene i pridonijeti razvoju boljeg i inkluzivnijeg društva u kojem živimo.

Ovo su dobitnici prestižnih Elle Style Awards 2024!

Elle Style Awards okupio je zaista impresivan broj najstylish osoba hrvatske modne scene, među kojima su bili Konstrakta, Barbara Nola, Jelena Rozga, Judita Franković, Nevena Rendeli, Saša Lozar, Petra Bianco, Andrea Andrassi, Luciano Plazibat, Dora Martinović, Viktoria Rađa, Paula Sikirić, Ivica Skoko, Elena Dizdar i Sandi Bogovac, Nikolina Pišek, Boris Banović, Luna Valas, Nenad Korkut, Božo Skoko, Dražen Klarić, Lada Kušec Deči i mnogi drugi… Dodijeljeno je 11 nagrada u isto toliko kategorija, a prezenteri su bili Marco Cuccurin, Jelena Perić, Miach, Hiljson Mandela, Korana Gvozdić, Ivan Šarić, Karla Zelić, Oko, Marijana Batinić, Damir Begović, Franka, Pedro Soltz, Nika Turković, Joško Lokas, Boran Petljak, Zrinka i Vatroslav Visković, Ivan Blažević, Iva Radić, Jelena Veljača i Ivona Čulo. Tijekom glamurozne dodjele koju su vodili Nina Viloić i Ivan Vukušić, prestižne nagrade kući su odnijeli sljedeći laureati:

ZVIJEZDA DRUŠTVENIH MREŽA - Pave Elez





Foto: Ivan Pavlish, Goran Kovačević i Mateo Mučnjak

“Volio bih reći svima koji me gledaju i sanjaju o nekoj svojoj poziciji u ovoj industriji da je i mali Pave tako sanjao. Sedam godina rada i vjere u sebe dovelo me ovdje, da se tresem pred vama presretan što ste prepoznali moje snove!” istaknuo je Pave Elez, 23-godišnji Splićanin, influencer, YouTuber, fotograf i kreativac koji ima više stotina tisuća pratitelja na društvenim mrežama, i čije viralne videoobjave ponekad imaju i višemilijunske preglede. U slobodno vrijeme Pave je sanjar i sretan mladi čovjek vječno pozitivne energije koju pokušava prenijeti i drugima. Sve, ali i još puno toga vezano za njegov odličan sadržaj mu je zaradilo ovogodišnju nagradu u kategoriji ZVIJEZDA DRUŠTVENIH MREŽA powered by ČAKOVEČKI MLINOVI.

NOVO LICE - Lara Čelić (Talia Model)

Foto: Ivan Pavlish, Goran Kovačević i Mateo Mučnjak

Mlada Lara Čelić novo je lice hrvatske modne scene. S dobrim brojem prehodanih modnih pisti, Lara je svojom zaraznom energijom i profesionalnošću od samog početka zaista zaslužila nagradu NOVO LICE powered by MELEM. Istaknula se u snimanju brojnih domaćih editorijala, a modni urednici, fotografi i njezina agentica Tihana Harapin Zalepugin iz agencije Talia Model predviđaju joj blistavu karijeru modela.

NAJBOLJI MODNI FOTOGRAF - 925Studio

925Studio, koji su osnovali Karla Jurić i Ive Trojanović, pruža usluge fotografije, postprodukcije i kreativnog vođenja. Studio je posvećen razvoju individualno prilagođenih vizualnih rješenja koja doprinose pozitivnim promjenama za brendove. Ovi mladi kreativci su uistinu budućnost hrvatske, ali i regionalne modne fotografije, te neosporno zaslužuju nagradu NAJBOLJI MODNI FOTOGRAF powered by ANSWEAR. Njihov rad temelji se na istraživanju, razvoju kreativnih koncepata, kvaliteti sadržaja, te istraživanju alternativnih vizualnih stilova.

NAJBOLJI MODNI DIZAJNER (STREETSTYLE) - Nataša Mihaljčišin

Foto: Ivan Pavlish, Goran Kovačević i Mateo Mučnjak

“Ni sama ne vjerujem da sam trideset godina na sceni. Moda je težak posao pa čestitam svima koji izdrže njome se baviti u Hrvatskoj. Posebno mi je dirljivo što mi je nagradu dodijelila OKO, jer je zanimljiva slučajnost da smo OKO i ja smo kretale zajedno prije 30 godina, u Radićevoj ulici u Zagrebu, a sad smo ovdje na sceni. Živjela moda!” istaknula je Nataša Mihaljčišin, jedna od rijetkih hrvatskih dizajnerica koja, i nakon tri desetljeća karijere, neprestano napreduje, usavršava svoje vještine i znanja, te javnosti donosi kolekcije koje odražavaju taj razvoj.

Javnost je najviše prepoznaje suradnji s Tinom Vrdoljak Ranilović kroz brend i-Gle, a danas svi njezini komadi nastaju kao jedinstvena, ručno rađena djela. Njen dosadašnji rad je ove godine zaokružen odličnom i konceptualnom kolekcijom Fetiš, što je našem žiriju bio jedan razlog više zašto je baš ona zaslužila nagradu NAJBOLJI MODNI DIZAJNER (STREETSYLE) powered by COCKTA. Otkako radi samostalno, Nataša se ističe svim svojim kolekcijama pletiva koje su oblikovale njen modni put.

NAJBOLJI MODNI DIZAJNER (SHOW) - Valentina Pliško

Valentina Pliško mlada je dizajnerica koja je osvojila svijet svojim jedinstvenim kostimima za Baby Lasagnu. Svojom posvećenošću detaljima Valentina je stvorila kostime koji savršeno reflektiraju energiju i estetiku Baby Lasagne, uspijevajući spojiti naizgled nespojive motive u skladnu cjelinu. Njezina sposobnost kombiniranja raznolikih elemenata i inovativnog pristupa čine je jednom od najperspektivnijih mladih dizajnera na modnoj sceni, a ove je godine stvorila kombinacije koje će pamtiti cijela Europa. Više nije bilo ni potrebno za nagradu NAJBOLJI MODNI DIZAJNER (SHOW) powered by 1664 BLANC.

NAJBOLJI MODNI DIZAJNER (WEDDING) - Matija Vuica

Foto: Ivan Pavlish, Goran Kovačević i Mateo Mučnjak

“Za mene je najveća pobjeda što sam pobijedila tugu na tren i došla večeras ovdje”, rekla je Matija nakon čega su uslijedile ovacije. Matija je prošle godien iznenada ostala bez svog životnog, umjetničkogg i poslovnog partnera. Matija Vuica smatra se ključnom figurom u hrvatskoj modnoj industriji i dizajnerskoj sceni čije kreacijenaglašavaju ženstvenost i individualnost. Njezine jedinstvene haljine postale su omiljeni izbor domaćih celebrity dama, a s vremenom su privukle pažnju i žena svih dobnih skupina za posebne prigode. Sanjive i nadrealne bridal komade je naš žiri itekako impresionirao, a nagrada NAJBOLJI MODNI DIZAJNER (WEDDING) powered by ZLATARNA DODIĆ je zaista otišla u dobre ruke. Matijina predanost kvaliteti i originalnosti čini je jednom od najcjenjenijih dizajnerica u Hrvatskoj, a njezina vizija o modi nastavlja inspirirati nove generacije kreativaca.

NAJBOLJI MODNI BIZNIS - LeiLou by Alex Dojčinović

Aleksandra Dojčinović, istaknuta hrvatska dizajnerica, poznata je po svojoj sofisticiranoj estetici. Osnivačica je brenda Lei Lou by Alex koji je stvoren kako bi revolucionirao vašu garderobu s besprijekornom elegancijom. Aleksandra iza sebe ima ogroman broj uspjeha, internacionalnih suradnji i nebrojeno puno obožavateljica njene profinjene estetike, a sve to je okrunila ovogodišnjomrevijom u Parizu za vrijeme trajanja pariškog tjedna mode. Time je postala prva hrvatska dizajnerica kojoj je to pošlo za rukom, a tu reviju pamtimo kao dokaz dobrog hrvatskog dizajna i uhodanog modnog biznisa - što je više trebalo za nagradu u kategoriji NAJBOLJI MODNI BIZNIS powered by ALQVIMIA? Aleksandrin brend spaja bezvremensku izradu s modernim dizajnom, stvarajući odjeću i modne dodatke po mjeri koji se ističu u svakoj prilici.

NAJBOLJI DIZAJN INTERIJERA - Obiteljska kuća M

Autorice: Ivana Ergić i Vedrana Ergić (JEDANJEDAN.ARHITEKTURA)

“U svom radu pokušavamo ići dublje od estetizacije projekata. A vidim da i redakcija novog Ella to pokušava propagirati kao vrijednost, u svojim pričama i tekstovima, na čemu im iskreno čestitam. Pozdravljam potragu za skrivenim dubinama i značenjima, danas je to važnije više nego ikad”, rekla je jedna od dobitnica, arhitektica Vedrana Ergić.

Obiteljska kuća M smještena u rezidencijalnom dijelu Zagreba, kuća se ističe promišljenom prostornom organizacijom koja briše granice između unutarnjih i vanjskih prostora, stvarajući dojam totaliteta prostora. Dizajn se oslanja na minimalističku estetiku koja stavlja naglasak na prirodne materijale, poput drva i kamena, čime je postignuta topla, ali sofisticirana atmosfera. Suptilna paleta boja i pažljivo pozicionirani prostorni elementi stvaraju funkcionalan i harmoničan ambijent prilagođen suvremenom obiteljskom životu. Spoj svih ovih elemenata je zadivio naš žiri, te su Ivana Ergić i Vedrana Ergić definitivno zaslužile svoju nagradu za NAJBOLJI DIZAJN INTERIJERA powered by TRIKA.

ELLE IMPACT - Ivana Kalogjera i udruga Nismo same

Foto: Ivan Pavlish, Goran Kovačević i Mateo Mučnjak

Ivana Kalogjera godinama je radila kao novinarka, najprije u Večernjem listu, zatim u Jutarnjem listu, gdje je pratila sektor obrazovanja i znanosti. Za vrijeme mandata ministra Željka Jovanovića prešla je u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na mjesto njegove glavne savjetnice i glasnogovornice. No, nakon završetka mandata te Vlade, ostala je bez posla, i to baš u vrijeme kad je oboljela od karcinoma dojke. Upravo to teško životno iskustvo ponukalo ju je da osnuje internetski portal Nismo same, a zatim i istoimenu udrugu koja je poznata po tome da ženama koje se liječe od karcinoma organizira uslugu prijevoza taksijem kad odlaze na terapije i kad se vraćaju. Bilo nam je zadovoljstvo dodijeliti joj nagradu ELLE IMPACT powered by KEKS PAY, te joj izravno zahvaliti na neospornom utjecaju na hrvatsko društvo i percepciju važnosti dostupnosti liječenja.

NAJBOLJI MODEL - Ana Plisnić (Faith Model Management)

Ana Plisnić rođena je u Livnu, a danas s obitelji živi u Novom Sadu. Osim što je završila studij fonetike i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, stekla je i glazbeno obrazovanje kao violončelistica, a nakon rođenja prvog djeteta 2010. godine počela se aktivno baviti jogom te ubrzo i raditi kao instruktorica prenatalne joge. Otkako se prošle godine, u 44. godini života odlučila vratiti modi, krasila je stranice editorijala u magazinima kao što su Elle, Vogue, Marie Claire i kinesko izdanje L’Officiela. Ana Plisnić je neosporno naša dobitnica NAJBOLJI MODEL powered by JANA BEAUTY & THE RITE STORE nagrade. Nagradu je u njeno ime preuzeo agent Marko Lovrić.

Nagrada za ŽIVOTNO DJELO - doc.dr.sc. Vesna Ramljak

Foto: Ivan Pavlish, Goran Kovačević i Mateo Mučnjak

Doc. dr. Vesna Ramljak, pročelnica Zavoda za onkološku patologiju i kliničku citologiju KBC-a Sestre milosrdnice i predsjednica Udruge Europa Donna Hrvatska, godinama je borac za kvalitetnije liječenje žena oboljelih od raka dojke. Ljubav prema medicini u njoj su potaknule žene - njezina teta, također liječnica, i velika Marie Curie, o kojoj je čitala. Njezin stručni i znanstveni interes su citodijagnostika tumora, posebice tumora dojke i štitnjače, imunocitokemijske značajke tumora i primjena novih dijagnostičkih metoda u citologiji imunocitokemijske i molekularne biologije. Predsjednica je udruge Europa Donna Hrvatska - Hrvatske koalicije za borbu protiv raka dojke i osnivačica projekta Jednodnevne dijagnostike bolesti dojke 'One stop diagnosis'. Zbog svega toga, nam je bila izuzetna čast dodijeliti nagradu za ŽIVOTNO DJELO powered by LEXUS.

Fotografi: Ivan Pavlish, Goran Kovačević i Mateo Mučnjak