Grad Zagreb ispravlja nepravdu oko inkluzivnog dodatka: Mijenja se dokument, isplata će biti retroaktivna

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet u četvrtak su odlučili održati konferenciju za medije, a tema je proširenja programa novčanih naknada Grada Zagreba za korisnike inkluzivnog dodatka.

Još jedna tema je i javni poziv za financiranje vrhunskog sporta koji će se također uskoro raspisati. Na Gradskoj skupštini, podsjetimo, jedna je od točaka izmjena Odluke o socijalnoj skrbi po kojoj se pravo na božićnice i uskrsnice proširuje i na branitelje Domovinskog rata koji su nezaposleni te primatelje novčane naknade u statusu roditelja njegovatelje.

Također se podiže prihodovni cenzus za neke pomoći, poput pomoći u kući za starije osobe i pravo na pomoć djeci u mliječnoj hrani. Dokument prije stupanja na snagu treba većinom glasova odobriti Gradska Skupština.

"Jučer smo u javno savjetovanje uputili izmjene Odluke o socijalnoj skrbi u kojoj radimo proširenje novčanih naknada", započela je Danijela Dolenec. Početkom 2024. je na snagu stupio Zakon o inkluzivnom dodatku i sad smo u jednom prostoru u kojem najveći dio korisnika prima naknade po starom sustavu, rekla je te dodala da je u svibnju više od 18.000 korisnika, a primljeno je i više od 1000 novih korisnika.

"Čitavu 2024. imat ćemo i korisnike po staroj i po novoj osnovi. Ono što je još bitno reći, Zakon nema prihodovni cenzus i kad se to uzme sve u obzir, naša je procjena da će u gradski program ući još oko 10.000 korisnika. To postaje program bez presedana za osobe s invaliditetom i za djecu s teškoćama", rekla je.

"Napravili smo takve izmjene da zadržimo sve korisnike koje imamo, da svakome tko dobije rješenje o inkluzivnom dodatku također možemo isplaćivati pomoć, i da onih oko 300 ljudi koji su "ispali" iz našeg sustava potpora, da im naknodadimo mjesece koji su bili u raskoraku", rekla je Dolenec te podsjetila da najveći broj korisnika prima oko 26 i pol eura mjesečno, djeca s teškoćama 50 eura mjesečno, a svi korisnici dobivaju i božićnicu te uskrsnicu od 50 eura.

"Zašto nismo išli s time ranije? Ako se program penje s 18 na čak potencijalnih 25 tisuća korisnika to ima velike posljedice na gradski proračun, pa je nužno vezati promjene uz rebalans. Nadali smo se i kvalitetnijim podacima iz ministarstva. Radili smo procjene koliko će nam ljudi ući u sustav, ali ono što znamo je da smo smatrali da će nam na program u 2024. godini otići oko osam milijuna eura, a sad će to biti oko 13 milijuna.

Nužno je ići u rebalans, zasad je taj rebalans u lipnju, i ovaj kalendar to omogućava", rekla je dalje. Potreban je i zaključak gradonačelnika koja će specificirati iznos naknade. Nakon što se donese odluka na Skuptšini, nova osnova bit će na snazi od 1. kolovoza i oni korisnici koji su nam "ispali" iz sustava bit će nadoknađeni za mjesece kad su bili izostavljeni.

Najavljen je i novi javni poziv za financiranje vrhunskog sporta. "Odlučili smo da u rebalansu proračuna krajem lipnja trostruko povećamo izdvajanja za vrhunski sport, i to sa 1,3 milijuna eura na 4 milijuna. Krenuli smo u javni poziv za financiranje vrhunskog sporta, prijave se podnose do 21. lipnja. Smatramo da je ta sredstva potrebno znatno povećati i vjerujem da će to razveseliti najbolje sportske klube u Zagrebu", rekao je.

Financira se i javni poziv u sklopu pilot projekta "Sport za sve". "Bitan nam je i amaterski, rekreativni i školski sport. I tu smo uveli javni poziv za financiranje projekta, posebice za sport među mladima, odnosno poticanje učenika i učenica na bavljenje sportom. Pozivamo sportske saveze da se jave na ovaj poziv. Osim teme sporta najavljeno je i potpisan zaključak vezan uz potrpore za kulturna događanja u sezoni 2024/25, a cilj je za poticanje kulturne ponude i raznolikosti te povećan doprinos kulturne ponude.

"Za sad su dva događanja dobila potporu, In Music Festival i Zagreb Design Week. Objavili smo i dodatni poziv jer su nam ostala sredstva i za druga događanja pa molimo da se jave na poziv. Poziv je otvoren 30 dana do 22. lipnja", rekao je Tomašević.

Kruži snimka gdje su se odvezli konji hipodroma. Luka: Odvezeni su dvije ergele izvan zagreba, a akcija se odvila u noći jer se odvijala što mirnije, jer je riječ o ilegalnom posjedniku koji je spreman na svašta. Imamo nalaze statičara da su te građevine nesigurne za boravak konja, a imamo i rješenje GU upravljanja za imovinom da štale treba ukloniti. Prije svega se radi o sigurnosti konja.

