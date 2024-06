Tomašević o prosvjedu radnika GPZO-a: 'Pripremamo se za osvajanje kupaca i pravnu borbu'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je kako razumije zabrinutost radnika te je poručio da se pripremaju za osvajanje kupaca i pravnu borbu, komentirajući time prosvjed radnika Gradske plinare Zagreb - Opskrbe zbog gubitka posla opskrbe plinom zagrebačkih kućanstva.

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je 29. svibnja donijelo odluku kojom Međimurje-plin od Gradske plinare Zagreb - Opskrbe (GPZO) preuzima opskrbu kućanstava na području Zagreba, jer je na natječaju ponudilo nižu cijenu od GPZO-a. Radnici GPZO-a su zbog gubitka posla opskrbe plinom zagrebačkih kućanstava jučer prosvjedovali te su od gradonačelnika Tomaševića i predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića zatražili da hitno smjene Upravu i dovedu novu, koja će se znati nositi s novim problemima i sa situacijom u kojoj se Gradska plinara Zagreb - Opskrba (GPZO) našla.

Tomašević je u petak rekao da razumije zabrinutost stotinjak radnika GPZO-a. Prekjučer je, kaže, bio skup radnika GPZO-a te je s radnicima razgovarala i Uprava GPZO-a i predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.

VEZANI ČLANCI:

"S radnicima se komunicira direktno, vezano za daljnje planove pripreme za tržišnu utakmicu kako bi se barem dio kupaca 'osvojio nazad', te su pripreme oko toga u tijeku od strane GPZO-a", istaknuo je Tomašević.

Rekao je i da su u tijeku pripreme za pravnu borbu vezano za poništavanje tog natječaja HERA-e, a o tome će više moći reći sljedeći tjedan. "I u jednom i u drugom segmentu se rade pripreme kako bi se dalje borilo oko toga jer i dalje mi nitko nije odgovorio u kojoj državi članici EU postoji ovakav natječaj", rekao je Tomašević.

Referirajući se na to što je Visoki upravni sud potvrdio zakonitost cjenika usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada kojeg je ranije donio Zagrebački holding rekao je kako su to i očekivali. Podsjetio je da je već bila jedna presuda Visokog upravnog suda vezano za odluku koju je donijela Gradska skupština o cijelom modelu odvoza i naplate odvoza kako bi se došlo do više odvajanja otpada, a sada je došla još jedna odluka Visokog upravnog suda vezano za cjenik, za vrećice.

"Tako da je taj model što se tiče Visokog upravnog suda sada proglašen u svakom aspektu potpuno u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom", poručio je Tomašević. Međutim, napomenuo je, da su neke udruge koje su se registrirale nekoliko dana nakon što je postao gradonačelnik, najavile zahtjev za ocjenu ustavnosti.

Vjeruje da će se s time baviti Ustavni sud, ali očekuje isti rezultat kao što je bio s roditeljima-odgojiteljima.

Tomašević je na upit novinara kazao da još ne zna gdje će gledati sutrašnju utakmicu Hrvatska-Španjolska na Europskom nogometnom prvenstvu. Drago mu je, kaže, što je na Trgu bana Jelačića organizirano gledanje cijelog prvenstva. Napomenuo je i kako su za još nekoliko lokacija po gradskim kvartovima dali dozvole za gledanje utakmica na otvorenom, jedna je tako na Kvaternikovom trgu, a jedna u Travnom.

VIDEO Velika ljubiteljica prometala na dva kotača je i zagrebačka glumica Petra Kurtela