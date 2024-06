Večernjakova biciklijada: Klincima je bilo super, a i stariji su se odlično zabavljali

Više od dvije i pol tisuće ljubitelja vožnje na dva kotača je pedaliralo u sklopu 42. Večernjakove biciklijade, već tradicionalnom rutom od zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana do samoborskog Vugrinščaka. Kako bi podigli svoje startne brojeve i pakete, neki su na startnu liniju, gdje su se zagrijavali uz Renatu Sopek, stigli već oko osam sati. Pedalirala su djeca, roditelji, mladi, ali i oni nešto stariji, a Monika Jutrović, Silvio Končić i Barbara Restović do Samobora su stigli svojim novim biciklima Nakamura koje su osvojili na Intersportovu nagradnom natječaju.

Karavanu koja je pedalirala na ruti dugoj 21 kilometar predvodio je električni Hyundai Ioniq 6, a na čelu su joj bili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, samoborska gradonačelnica Petra Škrobot, direktorica Večernjeg lista Ivana Krajinović te zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec.

– Izrazito sam sretna i ponosna što je već treći put biciklijada ponovno u Samoboru. To mi je bio neki cilj kad sam postala gradonačelnica i zajedno s Večernjim listom uspjeli smo to realizirati. Bicikliram i veselim se što se okupio ovoliki broj biciklista – istaknula je Petra Škrobot. A uz Grad Samobor, partneri ovogodišnje biciklijade bili su i Hrvatska poštanska banka, Hrvatska pošta, Ina, Abela Pharm i M plus te već tradicionalno i Zagrebačka županija.

15.06.2024., Zagreb - 42. Vecernjakova biciklijada. Photo: Luka Batelic/PIXSELL Foto: Luka Batelic/PIXSELL

– Izuzetno smo zadovoljni što je Zagrebačka županija mogla biti jedan od pokrovitelja i ove godine. Ovo je uistinu tradicija, 42 godine sporta, rekreacije, zabave i druženja – kazao je Kolarec. Među brojnim sudionicima našao se Kel Hermeil, 76-godišnjak koji, kaže, nije propustio nijedno izdanje biciklijade, a ove je godine vozio bicikl s kojim je gotovo vršnjak.

15.06.2024., Zagreb - 42. Vecernjakova biciklijada. Photo: Luka Batelic/PIXSELL Foto: Luka Batelic/PIXSELL

– Pamtim sve biciklijade, od prve, onih kada se pedaliralo do Prepuštovca i Jaruna, a sada sam odvozio i do Samobora. Samo na biciklu se i vozim, zdravije je i manje se živciramo, ali moramo paziti na sebe – istaknuo je Hermeil. Svoje prve uspomene na biciklijadi tek stvara trogodišnja Jana, jedna od najmlađih sudionika 42. izdanja najstarije sportske manifestacije u zemlji, koja je u Samobor stigla s roditeljima te dvoje starije braće.

– Već treću godinu dolazimo na Večernjakovu biciklijadu. Odlično je organizirana i super nam je bilo kao i svake godine. Nije nam bilo naporno jer inače bicikliramo, a i djeca su super izdržala – kazao je Janin otac Siniša. Njegov sedmogodišnji sin David zahvalu je pak uputio policiji koja ih je čuvala na ruti, a posebno se, dodao je, zabavio u Cedevitinu "kutku za uživanje" koji je osim hidracije za sve umorne bicikliste, osigurao i razne aktivnosti za djecu od facepaintinga pa do nogometnog izazova u kojemu su najspretniji nogometaši mogli osvojiti majicu, kapu ili naočale.

15.06.2024., Samobor - 42. Vecernjakova biciklijada Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Ljudski stolni nogomet, alka na biciklima, osvježenje u bazenu te zabavni pub-kviz, u sklopu kojega se provjeravalo znanje iz opće kulture, ali i povijesti Večernjakove biciklijade, samo su neke od aktivnosti u kojima su se brojni posjetitelji mogli opustiti na Vugrinščaku. Uživalo se i na radionici Wine&Paint u organizaciji zagrebačkog studija Lav Art. Uz ukusne vinske kapljice kreativnost se izražavala oslikavanjem nogometnih motiva, a među tridesetak polaznika našao se i desetogodišnji Ivan koji je vino zamijenio Cedevitom vitamin.

– Bilo mi je jako zabavno, a najviše mi se svidio motiv koji smo bojili, odnosno nogometna lopta jer mi je to bila kao priprema za navijanje za vatrene – kazao je Ivan. Na Vugrinščaku je bio parkiran i četverocikl s konstrukcijom na kojoj je na visini od 2,65 metara visjela lopta, pa su mnogi testirali i svoje skakačke vještine dok su je pokušali udariti glavom. Izazov je organizirao Intersport, sportski partner biciklijade, koji je i svakog sudionika popularne manifestacije nagradio vaučerom s popustom na biciklističku opremu.

Užarena atmosfera vladala je i u navijačkom korneru gdje se na velikom ekranu pratila utakmica Španjolska – Hrvatska, a prije, tijekom poluvremena te nakon utakmice, atmosferu su podizali Zaprešić Boysi, nakon kojih su pozornicom zavladali i članovi benda Elemental.