Uređenje Mihaljevca još će pričekati

Od rekonstrukcije derutnog okretišta na Mihaljevcu još uvijek nema ni “r”, a kako stvari trenutno stoje, to se neće promijeniti barem još neko vrijeme. Po drugi put u pola godine, naime, poništen je natječaj kojim se traži izvođač radova uređenja na terminalu, a ovog puta, kako stoji u objašnjenju, razlog je što pojedine stavke troškovnika - one koji se odnose na radove montaže i demontaže tramvajske pruge - spadaju u nadležnost ZET-a, pa je zato “potrebno značajno izmijeniti dokumentaciju o nabavi”.

Da će okretište vrlo brzo dobiti više godina željeni “makeover” , podsjetimo, najavili su iz još u veljači prošle godine, no potrebno je bilo proći još šest mjeseci prije nego je raspisan prvi natječaj za izvođačem radova. Vrijednost projekta bila je tada 13 milijuna kuna bez PDV-a, no nabava je na kraju poništena jer su obje pristigle ponude premašile taj iznos. Nedugo zatim raspisan je zato drugi natječaj, ovog puta “podebljan” za dodatnih četiri i pol milijuna kuna, a do prije poništenja natječaj je trebao trajati do 1. ožujka.