Upoznajte najfuturističkiji vatrogasni tim u Hrvatskoj! Imaju dronove, robotskog psa Ben Bena i humanoidnog robota

Ulazeći u dvorište Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trnje, dočekuju nas vatrogasna vozila, dronovi spremni za let i šator koji se u svega nekoliko minuta pretvara u mobilni zapovjedni centar. Nekoliko metara dalje mirno stoji Ben Ben, robotski pas koji je već ulazio u zadimljene objekte prije vatrogasaca, dok pokraj njega čeka humanoidni robot Eto kojeg će Zagrepčani prvi put moći vidjeti ove subote na Danu otvorenih vrata. U prostoru u Budmanijevoj 9, gdje DVD Trnje djeluje već više od 90 godina, danas se uz vatrogasne sirene i cijevi razvijaju tehnologije kakve su se donedavno vezivale uz futurističke filmove. A iza svega stoji ekipa dobrovoljaca koja nakon svojih redovnih poslova dolazi na intervencije, razvija projekte i testira kako umjetna inteligencija može pomoći u spašavanju ljudskih života.

Jedan od njih je i Jan Vesel, pomoćnik zapovjednika DVD-a Trnje za dronove i projekte te inženjer mehatronike koji je u vatrogastvu više od deset godina. – Priključio sam se DVD-u zbog ekipe i druženja, ali i želje za pomaganjem ljudima. Sve je krenulo spontano i nisam ni slutio da ćemo danas razvijati ovako ozbiljne projekte – govori nam dok pokazuje opremu raspoređenu po dvorištu doma.

Vesel je među ljudima koji su prije gotovo osam godina pokrenuli priču s dronovima u DVD-u Trnje, među prvima u zemlji, zbog čega ih danas mnogi vide kao svojevrsne trendsettere inovacija u vatrogastvu.

– Tad su dronovi još bili novost, a danas bez njih teško možemo zamisliti ozbiljnije tehničke intervencije – kaže. Nekad su glavninu intervencija činili požari, a danas prevladavaju tehničke intervencije zbog posljedice nevremena, poplava i urušavanja, ističe.

Prisjeća se kako tijekom posljednjeg nevremena u Zagrebu odradili oko stotinu intervencija, a tog su dana članovi DVD-a počeli dolaziti u dom još prije nego što je oluja stigla do Zagreba. – Bio je upaljen meteoalarm i imali smo osjećaj da će biti ozbiljno. Preventivno smo se okupili, pripremili opremu i čekali pozive. Čim smo preko aplikacije aktivirali ostatak ekipe, u nekoliko minuta imali smo četiri vozila i više od 20 vatrogasaca na terenu – kaže.

Neki su dolazili prije posla, neki nakon posla, a u bazu su se vratili tek oko ponoći. – Ovo je dobrovoljno vatrogastvo. Ljudi imaju svoje poslove, ali kad treba pomoći gradu – dolaze – dodaje. Upravo je zato tehnologija postala ključna. DVD Trnje danas koristi mobilni centar za nadzor i koordinaciju intervencija koji se može postaviti gotovo bilo gdje i to za manje od pet minuta. Projekt mobilnog centra i drona financiran je sredstvima Grada Zagreba u iznosu od 15.000 eura. – Kod velikih intervencija nema vremena čekati satima da stigne dodatna oprema. Sve mora biti brzo, funkcionalno i odmah spremno – objašnjava Vesel dok pokazuje monitore povezane s dronom. Posebnost sustava je i dron koji može letjeti po kiši. Ideja za njega pojavila se nakon jednog nevremena kada standardni dronovi zbog vremenskih uvjeta nisu mogli poletjeti.

– Namjerno smo tražili model koji može raditi po kiši. Tako iz zraka možemo vidjeti što se događa na terenu, a da ne pošaljemo odmah ljude u opasnost – kaže. No najveću pažnju posljednjih mjeseci privlači upravo Ben Ben – robotski pas kojeg DVD Trnje testira u suradnji s tvrtkom Abysalto. Riječ je o projektu razvoja i testiranja primjene robotskih platformi i umjetne inteligencije u vatrogastvu. – Ključ nije samo u robotu nego u umjetnoj inteligenciji koja iz podataka koje robot prikupi može dati korisne informacije vatrogascima, a ne samo video prijenos – pojašnjava Vesel. Ben Ben već je korišten u testnim scenarijima zadimljenih objekata. Robotski pas ulazio je u prostor prije vatrogasaca kako bi provjerio ima li unutra ljudi i koliko je prostor siguran za ulazak.

– Poslali smo ga u zadimljenu požarnu kuću. Obišao je prostor, detektirao osobu i tek smo tada unutra poslali vatrogasce. Ideja je da ne izlažemo ljude nepotrebnom riziku – govori.

Robotika, dronovi i umjetna inteligencija bit će jedna od glavnih atrakcija Dana otvorenih vrata DVD-a Trnje koji se održava u subotu od 10 sati. – Pokazat ćemo robotskog psa, humanoidnog robota, mobilni centar, dronove, a dolaze i policija, hitna pomoć, Crveni križ i civilna zaštita – najavljuje Vesel. DVD Trnje danas ima više od 120 članova, među kojima su informatičari, elektroničari, fotografi, stručnjaci za društvene mreže, studenti i operativni vatrogasci. Upravo je ta raznolikost, kaže Vesel, postala jedna od najvećih snaga društva. Osim intervencija, članovi DVD-a Trnje sudjeluju i u vatrogasnim dežurstvima na brojnim događanjima u gradu, gdje brinu o sigurnosti građana, među ostalim i na tradicionalnoj utrci Zagreb Advent Run. Dio vatrogasaca ondje nije samo u ulozi osiguranja, nego i aktivno sudjeluje u utrci kao trkači.

– Želimo pokazati da vatrogastvo nije zatvoren sustav rezerviran samo za “superheroje”. Netko zna raditi s elektronikom, netko s dronovima, netko s videom ili društvenim mrežama. Svatko svojim znanjem može doprinijeti – govori. Upravo zahvaljujući toj mlađoj i kreativnoj ekipi DVD Trnje posljednjih je mjeseci postao pravi hit na društvenim mrežama. Njihovi humoristični skečevi i kratki videi kojima pokušavaju približiti vatrogastvo mlađim generacijama broje stotine tisuća pregleda, a jedan je video dosegnuo čak 1,3 milijuna pregleda.